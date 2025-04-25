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Новости Фото Мерч Трампа к выборам-2028
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Интернет-магазин Трампа уже предлагает мерч к выборам 2028 года. ФОТО

Интернет-магазин Дональда Трампа начал продавать одежду с надписью "Трамп 2028", что намекает на возможный третий срок на посту президента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

мерч Трампа к выборам

Как отмечается, на сайте Trump Store появились красные кепки за 50 долларов, на которых размещена надпись "Трамп 2028", а также футболки темно-синего и красного цвета с надписью "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишите правила)") за 36 долларов. Также продаются охладители для банок за 18 долларов.

Мерч Трампа к выборам-2028

Согласно 22-й поправке к Конституции США, ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз. Трамп, который также был президентом с 2017 по 2021 год, заявил, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп

Автор: 

выборы (24728) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+14
Ти до кінця цього року досидіти спробуй, мавпа дурна )))))
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25.04.2025 16:49
+13
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25.04.2025 16:50
+7
Він мріє стать "Рузвельтом"... От тільки Рузвельт, на другому строці "витіг" США з "Великої депресії", а Трамп, на другому строці, їх, у цю "Велику депресію", заганяє...
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25.04.2025 16:52
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Їбунько руде що не знає, що президентом США не можна бути більше, ніж 2 строка? 😁
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25.04.2025 16:49 Ответить
Він мріє стать "Рузвельтом"... От тільки Рузвельт, на другому строці "витіг" США з "Великої депресії", а Трамп, на другому строці, їх, у цю "Велику депресію", заганяє...
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25.04.2025 16:52 Ответить
Так він зараз і робить з країни ху....лостан - 2, де можна було би керувати довічно,
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25.04.2025 16:54 Ответить
Маю дуже велику надію, що руде чмо і другу каденцію не переживе!😁
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25.04.2025 16:59 Ответить
При тій наявністі меркантільних пристосуванців у шоблі шо колись була республіканською партією сша Додіку не то шо 3 термін органіщкють, його ще і першим імператором сша оголосять. А тупий піпл схаває, як схавал у нас в 2019 році, схавал на Парашв, хпвал у меркельській Німетчині, жре в Кітає та Північній Кореі тощо.
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25.04.2025 17:01 Ответить
Ти до кінця цього року досидіти спробуй, мавпа дурна )))))
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25.04.2025 16:49 Ответить
А памперсами, його розміру, сором'язливо з під поли торгують, тільки ДОСТОЙНИМ члЄНАМ, від Республіканської партії??
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25.04.2025 16:49 Ответить
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25.04.2025 16:50 Ответить
за військові секрети США можно не хвилюватись - іскажонний мікропльонкй, Пєнтагон стал малєнькой ізбьонкой...
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25.04.2025 17:19 Ответить
А у яку ціну, буде ота заліпуха, а-ля Трамп, на Праве вухо?
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25.04.2025 16:51 Ответить
Навіщо ви так, може це дата другої річниці як він пішов з життя. Побажаємо йому до цього часу побувати на роковинах ху...ла
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25.04.2025 16:52 Ответить
Дивно, "Made in America"
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25.04.2025 16:53 Ответить
Ну Гондурас - це теж Америка...
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25.04.2025 16:57 Ответить
Та мабуть китайці теж вміють таке друкувати, вже навіть без орфографічних помилок
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25.04.2025 17:03 Ответить
З його політикою як внутрішньою так і зовнішньою, його надзвичайно велике щастя якщо він протягне до кінця цього, який третій. Тим більше що в історії Америки були випадки коли президентів усували коли їхні і бажання Американського народу були протилежні
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25.04.2025 16:54 Ответить
Nothing bad would have ever happened if Trump were President. Thus he should never leave, or all kinds of really bad stuff will fall on us. Trump is the world's shield from the slings and arrows of outrageous fortune.
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25.04.2025 16:54 Ответить
Don't do drugs
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25.04.2025 17:35 Ответить
Не будет у рыжего идиота ни третьего президентства, ни премии Мира, ни даже авианосца с именем "Д. Трамп", а будет очередной скандал и разоблачения агента ФСБ.
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25.04.2025 16:58 Ответить
Така пізня дата на пам'ятнику в Далласі? Це сумно, не можно чекати !!
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25.04.2025 17:02 Ответить
Американське ***** в усій красі...
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25.04.2025 17:04 Ответить
Навіщо ці дріб'язки? Нехай балотується відразу на четвертий термін
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25.04.2025 17:04 Ответить
на рахе балотируйся...
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25.04.2025 17:08 Ответить
Сполучені Штати презентували європейським посадовцям проєкт угоди для припинення війни Росії в Україні. Документ містить чіткі умови, які, як вказано, є "остаточною пропозицією" Вашингтона для обох сторін.

Згідно з текстом, США пропонують постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком переговорів щодо технічної реалізації цього. Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не до НАТО.

Важливою частиною угоди є "де-юре" визнання США російського контролю над Кримом, а також "де-факто" Луганської області (у документі загадано як "Луганськ") і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Що стосується економіки, то за планом, який представив Віткофф, США та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення України.

Крім того, санкції проти Росії, що були введені після початку війни у 2014 році, мають бути зняті. Також окремо зазначається про "економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах".

За планом США, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.
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25.04.2025 17:12 Ответить
Короче - краснов за новососию.
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25.04.2025 17:16 Ответить
Там зразу після слова "трамп" має бути дата народження, тире, а вже потім 2028...
Або навіть 2026...
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25.04.2025 17:13 Ответить
Змінить Конституцію, руде падло, заради себе коханого, а потім нею підітреться.
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25.04.2025 17:14 Ответить
Йди вже на пенсію,будеш внуків нянчити і своїх і путіна.
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25.04.2025 17:17 Ответить
А хто його в туалет буде виводити ?
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25.04.2025 18:00 Ответить
Цей cамозакоханий маразматик скоро запропонує переіменувати USA в "United Trumpdom" і затвердити успадкування влади синам і онукам, як в КНДР,
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25.04.2025 18:02 Ответить
Мля яке воно кончане цей трамп
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25.04.2025 18:09 Ответить
 
 