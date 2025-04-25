Интернет-магазин Трампа уже предлагает мерч к выборам 2028 года. ФОТО
Интернет-магазин Дональда Трампа начал продавать одежду с надписью "Трамп 2028", что намекает на возможный третий срок на посту президента США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, на сайте Trump Store появились красные кепки за 50 долларов, на которых размещена надпись "Трамп 2028", а также футболки темно-синего и красного цвета с надписью "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишите правила)") за 36 долларов. Также продаются охладители для банок за 18 долларов.
Согласно 22-й поправке к Конституции США, ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз. Трамп, который также был президентом с 2017 по 2021 год, заявил, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згідно з текстом, США пропонують постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком переговорів щодо технічної реалізації цього. Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не до НАТО.
Важливою частиною угоди є "де-юре" визнання США російського контролю над Кримом, а також "де-факто" Луганської області (у документі загадано як "Луганськ") і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
Що стосується економіки, то за планом, який представив Віткофф, США та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення України.
Крім того, санкції проти Росії, що були введені після початку війни у 2014 році, мають бути зняті. Також окремо зазначається про "економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах".
За планом США, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.
Або навіть 2026...