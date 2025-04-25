Интернет-магазин Трампа уже предлагает мерч к выборам 2028 года. ФОТО

Интернет-магазин Дональда Трампа начал продавать одежду с надписью "Трамп 2028", что намекает на возможный третий срок на посту президента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, на сайте Trump Store появились красные кепки за 50 долларов, на которых размещена надпись "Трамп 2028", а также футболки темно-синего и красного цвета с надписью "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишите правила)") за 36 долларов. Также продаются охладители для банок за 18 долларов.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз. Трамп, который также был президентом с 2017 по 2021 год, заявил, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок.

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