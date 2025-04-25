Інтернет-магазин Трампа вже пропонує мерч до виборів 2028 року. ФОТО
Інтернет-магазин Дональда Трампа почав продавати одяг з написом "Трамп 2028", що натякає на можливий третій термін на посаді президента США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, на сайті Trump Store з'явилися червоні кепки за 50 доларів, на яких розміщено напис "Трамп 2028", а також футболки темно-синього та червоного кольору з написом "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишіть правила)") за 36 доларів. Також продаються охолоджувачі для банок за 18 доларів.
Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі. Трамп, який також був президентом з 2017 по 2021 рік, заявив, що не жартує щодо можливості балотуватися на третій термін.
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Згідно з текстом, США пропонують постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком переговорів щодо технічної реалізації цього. Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не до НАТО.
Важливою частиною угоди є "де-юре" визнання США російського контролю над Кримом, а також "де-факто" Луганської області (у документі загадано як "Луганськ") і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
Що стосується економіки, то за планом, який представив Віткофф, США та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення України.
Крім того, санкції проти Росії, що були введені після початку війни у 2014 році, мають бути зняті. Також окремо зазначається про "економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах".
За планом США, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.
Або навіть 2026...