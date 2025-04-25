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Новини Фото Мерч Трампа до виборів-2028
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Інтернет-магазин Трампа вже пропонує мерч до виборів 2028 року. ФОТО

Інтернет-магазин Дональда Трампа почав продавати одяг з написом "Трамп 2028", що натякає на можливий третій термін на посаді президента США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

мерч Трампа до виборів

Як зазначається, на сайті Trump Store з'явилися червоні кепки за 50 доларів, на яких розміщено напис "Трамп 2028", а також футболки темно-синього та червоного кольору з написом "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишіть правила)") за 36 доларів. Також продаються охолоджувачі для банок за 18 доларів.

Мерч трампа до виборів-2028

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі. Трамп, який також був президентом з 2017 по 2021 рік, заявив, що не жартує щодо можливості балотуватися на третій термін.

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Автор: 

вибори (6689) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+13
Ти до кінця цього року досидіти спробуй, мавпа дурна )))))
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25.04.2025 16:49
+13
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25.04.2025 16:50
+6
Він мріє стать "Рузвельтом"... От тільки Рузвельт, на другому строці "витіг" США з "Великої депресії", а Трамп, на другому строці, їх, у цю "Велику депресію", заганяє...
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25.04.2025 16:52
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Їбунько руде що не знає, що президентом США не можна бути більше, ніж 2 строка? 😁
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25.04.2025 16:49 Відповісти
Він мріє стать "Рузвельтом"... От тільки Рузвельт, на другому строці "витіг" США з "Великої депресії", а Трамп, на другому строці, їх, у цю "Велику депресію", заганяє...
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25.04.2025 16:52 Відповісти
Так він зараз і робить з країни ху....лостан - 2, де можна було би керувати довічно,
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25.04.2025 16:54 Відповісти
Маю дуже велику надію, що руде чмо і другу каденцію не переживе!😁
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25.04.2025 16:59 Відповісти
При тій наявністі меркантільних пристосуванців у шоблі шо колись була республіканською партією сша Додіку не то шо 3 термін органіщкють, його ще і першим імператором сша оголосять. А тупий піпл схаває, як схавал у нас в 2019 році, схавал на Парашв, хпвал у меркельській Німетчині, жре в Кітає та Північній Кореі тощо.
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25.04.2025 17:01 Відповісти
Ти до кінця цього року досидіти спробуй, мавпа дурна )))))
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25.04.2025 16:49 Відповісти
А памперсами, його розміру, сором'язливо з під поли торгують, тільки ДОСТОЙНИМ члЄНАМ, від Республіканської партії??
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25.04.2025 16:49 Відповісти
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25.04.2025 16:50 Відповісти
за військові секрети США можно не хвилюватись - іскажонний мікропльонкй, Пєнтагон стал малєнькой ізбьонкой...
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25.04.2025 17:19 Відповісти
А у яку ціну, буде ота заліпуха, а-ля Трамп, на Праве вухо?
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25.04.2025 16:51 Відповісти
Навіщо ви так, може це дата другої річниці як він пішов з життя. Побажаємо йому до цього часу побувати на роковинах ху...ла
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25.04.2025 16:52 Відповісти
Дивно, "Made in America"
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25.04.2025 16:53 Відповісти
Ну Гондурас - це теж Америка...
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25.04.2025 16:57 Відповісти
Та мабуть китайці теж вміють таке друкувати, вже навіть без орфографічних помилок
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25.04.2025 17:03 Відповісти
З його політикою як внутрішньою так і зовнішньою, його надзвичайно велике щастя якщо він протягне до кінця цього, який третій. Тим більше що в історії Америки були випадки коли президентів усували коли їхні і бажання Американського народу були протилежні
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25.04.2025 16:54 Відповісти
Nothing bad would have ever happened if Trump were President. Thus he should never leave, or all kinds of really bad stuff will fall on us. Trump is the world's shield from the slings and arrows of outrageous fortune.
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25.04.2025 16:54 Відповісти
Don't do drugs
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25.04.2025 17:35 Відповісти
Не будет у рыжего идиота ни третьего президентства, ни премии Мира, ни даже авианосца с именем "Д. Трамп", а будет очередной скандал и разоблачения агента ФСБ.
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25.04.2025 16:58 Відповісти
Така пізня дата на пам'ятнику в Далласі? Це сумно, не можно чекати !!
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25.04.2025 17:02 Відповісти
Американське ***** в усій красі...
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25.04.2025 17:04 Відповісти
Навіщо ці дріб'язки? Нехай балотується відразу на четвертий термін
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25.04.2025 17:04 Відповісти
на рахе балотируйся...
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25.04.2025 17:08 Відповісти
Сполучені Штати презентували європейським посадовцям проєкт угоди для припинення війни Росії в Україні. Документ містить чіткі умови, які, як вказано, є "остаточною пропозицією" Вашингтона для обох сторін.

Згідно з текстом, США пропонують постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком переговорів щодо технічної реалізації цього. Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не до НАТО.

Важливою частиною угоди є "де-юре" визнання США російського контролю над Кримом, а також "де-факто" Луганської області (у документі загадано як "Луганськ") і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Що стосується економіки, то за планом, який представив Віткофф, США та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення України.

Крім того, санкції проти Росії, що були введені після початку війни у 2014 році, мають бути зняті. Також окремо зазначається про "економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах".

За планом США, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.
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25.04.2025 17:12 Відповісти
Короче - краснов за новососию.
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25.04.2025 17:16 Відповісти
Там зразу після слова "трамп" має бути дата народження, тире, а вже потім 2028...
Або навіть 2026...
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25.04.2025 17:13 Відповісти
Змінить Конституцію, руде падло, заради себе коханого, а потім нею підітреться.
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25.04.2025 17:14 Відповісти
Йди вже на пенсію,будеш внуків нянчити і своїх і путіна.
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25.04.2025 17:17 Відповісти
А хто його в туалет буде виводити ?
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25.04.2025 18:00 Відповісти
Цей cамозакоханий маразматик скоро запропонує переіменувати USA в "United Trumpdom" і затвердити успадкування влади синам і онукам, як в КНДР,
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25.04.2025 18:02 Відповісти
 
 