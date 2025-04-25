Інтернет-магазин Трампа вже пропонує мерч до виборів 2028 року. ФОТО

Інтернет-магазин Дональда Трампа почав продавати одяг з написом "Трамп 2028", що натякає на можливий третій термін на посаді президента США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, на сайті Trump Store з'явилися червоні кепки за 50 доларів, на яких розміщено напис "Трамп 2028", а також футболки темно-синього та червоного кольору з написом "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишіть правила)") за 36 доларів. Також продаються охолоджувачі для банок за 18 доларів.

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі. Трамп, який також був президентом з 2017 по 2021 рік, заявив, що не жартує щодо можливості балотуватися на третій термін.

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