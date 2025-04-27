Россияне во второй раз за день нанесли авиаудар по Константиновке, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики днем в воскресенье, 27 апреля, нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть разрушения.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"27.04.2025 в 12:09 город Константиновка подвергся вражескому авиаудару. В результате нападения была использована авиационная бомба ФАБ-250, что в очередной раз привело к разрушению инфраструктуры громады. В результате взрыва был поврежден фасад частного дома и хозяйственное помещение. Несмотря на разрушения, к счастью, пострадавших среди жителей города не обнаружено", - написал чиновник.

Напомним, что утром 27 апреля оккупанты нанесли три авиаудара по Константиновке, в результате чего погибли люди.

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