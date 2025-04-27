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Новости Фото Удары по Константиновке
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Оккупанты сбросили авиабомбы на частный сектор Константиновки: трое гражданских погибли, еще четверо ранены. ФОТО

Сегодня, 27 апреля 2025 года, в 10:48, оккупанты нанесли три авиаудара по Константиновке, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг в очередной раз сбросил на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Средства поражения попали по частному сектору. В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер.

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Атака РФ на Константиновку 27 апреля

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили две женщины 67 и 73 лет и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Также сообщается, что в результате вражеских атак повреждены 21 домовладение и легковые автомобили.

Атака РФ на Константиновку 27 апреля

Автор: 

обстрел (27225) Донецкая область (9680) Краматорский район (236) Константиновка (1748)


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Зверніть увагу, що ЖОДЕН, з отих ригоАНАЛІВ, НІЧИМ не допомагає Українцям, які горбатитися на них, за часів Кучми-якунОвоща!!
Королєвська-єфремов-рибак-колесніков… Данбас, не гонів ПОРОЖНЯК?? Гроші з копанок, через шахти звягільського, та металолом, а допомоги від них Українцям, - НІЯКОЇ!
Запроданці московитів, жили в Україні!!
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27.04.2025 14:34 Ответить
Кучма накрав 8 млрд $ - міг би цілу армію озброїти, але ж ні - гріє собі яйця на курортах і в хрін не дує.
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27.04.2025 14:42 Ответить
 
 