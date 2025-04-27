Оккупанты сбросили авиабомбы на частный сектор Константиновки: трое гражданских погибли, еще четверо ранены. ФОТО
Сегодня, 27 апреля 2025 года, в 10:48, оккупанты нанесли три авиаудара по Константиновке, в результате чего погибли люди.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг в очередной раз сбросил на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК.
Средства поражения попали по частному сектору. В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер.
Кроме того, ранения различной степени тяжести получили две женщины 67 и 73 лет и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Также сообщается, что в результате вражеских атак повреждены 21 домовладение и легковые автомобили.
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Королєвська-єфремов-рибак-колесніков… Данбас, не гонів ПОРОЖНЯК?? Гроші з копанок, через шахти звягільського, та металолом, а допомоги від них Українцям, - НІЯКОЇ!
Запроданці московитів, жили в Україні!!