Окупанти скинули авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє цивільних загинули, ще четверо поранені. ФОТО
Сьогодні, 27 квітня 2025 року, о 10:48, окупанти завдали трьох авіаударів по Костянтинівці, унаслідок чого загинули люди.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог вчергове скинув на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК.
Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Унаслідок атаки дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.
Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали дві жінки 67 і 73 років та двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу.
Також повідомляється, що внаслідок ворожих атак пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.
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Королєвська-єфремов-рибак-колесніков… Данбас, не гонів ПОРОЖНЯК?? Гроші з копанок, через шахти звягільського, та металолом, а допомоги від них Українцям, - НІЯКОЇ!
Запроданці московитів, жили в Україні!!