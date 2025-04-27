Доба на Донеччині: ворог вдарив по Слов’янську, обстріляв три райони. Загинули чотири жителі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти минулої доби, 26 квітня, вбили чотирьох цивільних у Донецькій області. Крім того, 17 людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено адмінбудівлю, спортивний об'єкт і господарчу споруду.

Минулої доби армія РФ тричі завдавала ударів FPV-дронами по Родинському, повідомили у Покровській МВА.

Близько 06:15 внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Трохи пізніше, близько 09:00 внаслідок обстрілу пошкоджено броньований автомобіль, на якому пересувався наряд поліції, особовий склад не постраждав.

Внаслідок обстрілу об 11:00 пошкоджено приміщення котельні, де був організований пункт роздавання води. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Новоекономічному Гродівської громади одна людина загинула і 4 поранені.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 будинки, ще 2 у Дробишевому і 3 у Зарічному.

Російські окупаційні війська вночі масовано ударили по Слов'янську Донецької області. Внаслідок ударів постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



"У Слов'янську знову недобрий ранок. Вночі місто зазнало ворожих обстрілів", - зазначив він.



За словами Ляха, росіяни для атаки використали БПЛА Герань-2". Під удар потрапив район залізничного вокзалу.

У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 7 поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 6 складів, лінію електропередач, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

Бахмутський район

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 8 будинків.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 108 людей, у тому числі 9 дітей.

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