Сутки в Донецкой области: враг ударил по Славянску, обстрелял три района. Погибли четыре жителя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 26 апреля, убили четырех гражданских в Донецкой области. Кроме того, 17 человек пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Сергеевке Удачненской громады повреждены админздание, спортивный объект и хозяйственное сооружение.

За прошедшие сутки армия РФ трижды наносила удары FPV-дронами по Родинскому, сообщили в Покровской ГВА.

Около 06:15 в результате обстрела поврежден частный дом. Чуть позже, около 09:00 в результате обстрела поврежден бронированный автомобиль, на котором передвигался наряд полиции, личный состав не пострадал.

В результате обстрела в 11:00 повреждено помещение котельной, где был организован пункт раздачи воды. Информация о пострадавших не поступала.

В Новоэкономическом Гродовской громады 1 человек погиб и 4 ранены.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома, еще 2 в Дробышево и 3 в Заречном.

Российские оккупационные войска ночью массированно ударили по Славянску Донецкой области. В результате ударов пострадавших и погибших нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город подвергся вражеским обстрелам", - отметил он.



По словам Ляха, россияне для атаки использовали БПЛА "Герань-2". Под удар попал район железнодорожного вокзала.

В Заре Ильиновской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 11 объектов. В Константиновке 2 человека погибли и 7 ранены, повреждены 28 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 6 складов, линия электропередач, легковушка, микроавтобус и 3 грузовика.

Бахмутский район

В Северске ранен человек, повреждены 8 домов.

Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 108 человек, в том числе 9 детей.

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