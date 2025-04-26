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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Враг нанес удар по Донецкой области: 3 человека погибли и 7 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Константиновку россияне сбросили 8 авиабомб: там 2 человека погибли и 5 получили ранения; повреждены 20 частных домов, 2 многоэтажки, админздание, 6 складов, легковушка, микроавтобус и 3 грузовика.

В "Новоэкономичном Гродовской громады россияне атаковали FPV-дронами 2 гражданских автомобиля: водитель одного погиб, водитель другого - ранен.

Еще 1 человек получил ранения в Северске", - говорится в сообщении.

Также читайте: Четверо раненых, в том числе несовершеннолетний: вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в Покровском районе, по которой двигался микроавтобус

последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (9674) Краматорский район (234) Константиновка (1747)


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Ось такий він "русский мир" і здичавіла рашиська орда з ким ви воюєте виродки ?
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26.04.2025 15:03 Ответить
О каком мире может быть переговоры. Идёт геноцид народу
Украины , а запад ждёт когда всех по убивают. Что ещё можно
ждать от человечества ?
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26.04.2025 15:16 Ответить
 
 