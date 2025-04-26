Враг нанес удар по Донецкой области: 3 человека погибли и 7 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Константиновку россияне сбросили 8 авиабомб: там 2 человека погибли и 5 получили ранения; повреждены 20 частных домов, 2 многоэтажки, админздание, 6 складов, легковушка, микроавтобус и 3 грузовика.

В "Новоэкономичном Гродовской громады россияне атаковали FPV-дронами 2 гражданских автомобиля: водитель одного погиб, водитель другого - ранен.

Еще 1 человек получил ранения в Северске", - говорится в сообщении.

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