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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Ворог ударив по Донеччині: 3 людини загинули і 7 поранені. ФОТОрепортаж

3 людини загинули і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Костянтинівку росіяни скинули 8 авіабомб: там 2 людини загинули і 5 дістали поранення; пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 6 складів, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

У" Новоекономічному Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами 2 цивільних автомобіля: водій одного загинув, водій іншого - поранений.

Ще одна людина отримала поранення у Сіверську", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Четверо поранених, зокрема неповнолітній: ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в Покровському районі, якою рухався мікроавтобус

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

Донецька область (8484) Краматорський район (238) Костянтинівка (278)


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Ось такий він "русский мир" і здичавіла рашиська орда з ким ви воюєте виродки ?
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26.04.2025 15:03 Відповісти
О каком мире может быть переговоры. Идёт геноцид народу
Украины , а запад ждёт когда всех по убивают. Что ещё можно
ждать от человечества ?
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26.04.2025 15:16 Відповісти
 
 