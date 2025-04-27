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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Росіяни вдруге за день завдали авіаудару по Костянтинівці, є руйнування. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдень у неділю, 27 квітня, завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"27.04.2025 о 12:09 місто Костянтинівка зазнало ворожого авіаудару. Внаслідок нападу була використана авіаційна бомба ФАБ-250, що в черговий раз призвело до руйнування інфраструктури громади. У результаті вибуху було пошкоджено фасад приватного будинку та господарське приміщення. Незважаючи на руйнування, на щастя, постраждалих серед мешканців міста не виявлено", - написав посадовець.

обстріли Костянтинівки

обстріли Костянтинівки

обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, що зранку 27 квітня окупанти завдали трьох авіаударів по Костянтинівці, унаслідок чого загинули люди.

Дивіться також: Окупанти скинули авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє цивільних загинули, ще четверо поранені. ФОТО

Автор: 

обстріл (28558) Донецька область (8495) Краматорський район (240) Костянтинівка (279)


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Чого би і не стріляти, коли удари у відповідь наша країна робити не здатна. Непокаране зло завжди повертаєтся.
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27.04.2025 19:08 Відповісти
 
 