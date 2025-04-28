Через горы в Румынию: на Буковине фотоловушка зафиксировала троих жителей Черкасской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине задержаны трое жителей Черкасской области, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.





Пограничники задержали трех черкасчан, которые пытались пройти через горы в Румынию. Их движение по лесной дороге зафиксировала фотоловушка на участке отдела пограничной службы "Селятин". Для прекращения незаконных действий и остановки нарушителей пограничному наряду пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов. Впоследствии правоохранители выяснили, что задержанные - жители Черкасской области в возрасте от 24 до 49 лет.

На нарушителей составили административные материалы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Мужчинам грозит штраф от 200 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 13 600 гривен) или административный арест на срок от 10 до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

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