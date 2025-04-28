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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Через горы в Румынию: на Буковине фотоловушка зафиксировала троих жителей Черкасской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине задержаны трое жителей Черкасской области, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Трое жителей Черкасской области задержаны на Буковине за попытку незаконного пересечения границы
Трое жителей Черкасской области задержаны на Буковине за попытку незаконного пересечения границы

Пограничники задержали трех черкасчан, которые пытались пройти через горы в Румынию. Их движение по лесной дороге зафиксировала фотоловушка на участке отдела пограничной службы "Селятин". Для прекращения незаконных действий и остановки нарушителей пограничному наряду пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов. Впоследствии правоохранители выяснили, что задержанные - жители Черкасской области в возрасте от 24 до 49 лет.

На нарушителей составили административные материалы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Мужчинам грозит штраф от 200 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 13 600 гривен) или административный арест на срок от 10 до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

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Автор: 

Буковина (896) Госпогранслужба (6438) уклонисты (839) Львовская область (2906) Стрыйский район (13)


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Яке може бути покарання за порушення НЕЗАКОННОЇ заборони???
країне мешти...
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28.04.2025 15:46 Ответить
молодці! Уже у формі, зразу у гірсько-штурмову бригаду!
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28.04.2025 15:49 Ответить
Ви вже в ній воюєте?
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28.04.2025 16:06 Ответить
У ППО - язиком мух на льоту збиває
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28.04.2025 16:08 Ответить
Ептель, якщо навіть у горах із тепловізором можуть обчислити, а ці на розслабоні й дорогою пруть. Генії, блін. Потім ще спливе, що по 10.000 за цей чудо-маршрут віддали
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28.04.2025 16:10 Ответить
 
 