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Через гори до Румунії: на Буковині фотопастка зафіксувала трьох черкащан, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковині затримано трьох жителів Черкащини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

Трьох черкащан затримано на Буковині за спробу незаконного перетину кордону
Трьох черкащан затримано на Буковині за спробу незаконного перетину кордону

Прикордонники затримали трьох черкащан, які намагалися пройти через гори до Румунії. Їх рух лісовою дорогою зафіксувала фотопастка на ділянці відділу прикордонної служби "Селятин". Для припинення незаконних дій та зупинки порушників прикордонному наряду довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Згодом правоохоронці з'ясували, що затримані - жителі Черкаської області віком від 24 до 49 років.

На порушників склали адміністративні матеріали за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Чоловікам загрожує штраф від 200 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 13 600 гривень) або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

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Автор: 

Буковина (849) Держприкордонслужба ДПСУ (5992) ухилянти (908) Львівська область (2429) Стрийський район (14)


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Топ коментарі
+4
Яке може бути покарання за порушення НЕЗАКОННОЇ заборони???
країне мешти...
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28.04.2025 15:46
+3
У ППО - язиком мух на льоту збиває
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28.04.2025 16:08
+2
молодці! Уже у формі, зразу у гірсько-штурмову бригаду!
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28.04.2025 15:49
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Яке може бути покарання за порушення НЕЗАКОННОЇ заборони???
країне мешти...
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28.04.2025 15:46 Відповісти
Ніхто тебе не забороняє.. оформлюй документи і можешь перетинати кордон. Так що твій висер не на часі.
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28.04.2025 17:15 Відповісти
молодці! Уже у формі, зразу у гірсько-штурмову бригаду!
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28.04.2025 15:49 Відповісти
Ви вже в ній воюєте?
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28.04.2025 16:06 Відповісти
У ППО - язиком мух на льоту збиває
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28.04.2025 16:08 Відповісти
Ептель, якщо навіть у горах із тепловізором можуть обчислити, а ці на розслабоні й дорогою пруть. Генії, блін. Потім ще спливе, що по 10.000 за цей чудо-маршрут віддали
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28.04.2025 16:10 Відповісти
Ризикую отримати "на горіхи". Проте, у мене думка не змінилась і навряд чи зміниться. Буде від цих довбодятлів якась користь на війні ? Ну, крім закрити "дірку" в штаті. Спитайте військових. То не краще зареєструвати їх у Дії, стягти штраф за "відмову служити" в ЕННІЙ сумі, виписати їм перепустку-"вовчий квиток" на рік чи два залежно від суми, та дати їм спокій. Як-не-як користь, особливо коли вони сплатять на рахунок бригади. Пару тисячу баксів - це не мої 40 грн сьогодні на Локер. Та й "контрабандисти" облизня отримають. Мабуть, теж ухилянти. ТО ТРЕБА ЗАКОН ? Вже два роки треба ! І люди у спокої, і на фронті користь.
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28.04.2025 16:28 Відповісти
І тецекашнікам бігати не треба. Самі довбодятли прийдуть і заплатять. Аби законно !!!
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28.04.2025 16:31 Відповісти
Я не здивуюся, якщо третина цих «телеграм-провідників» і є прикордонники або тцкуни. Золота жила - три в одному - і гроші отримав, і грамоту за затримання «особливо небезпечних злочинців», і тцкунам поповнення
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28.04.2025 16:39 Відповісти
конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення Джерело: https://censor.net/ua/p3549221

Кеди заберуть?
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28.04.2025 17:28 Відповісти
 
 