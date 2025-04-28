Через гори до Румунії: на Буковині фотопастка зафіксувала трьох черкащан, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковині затримано трьох жителів Черкащини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.





Прикордонники затримали трьох черкащан, які намагалися пройти через гори до Румунії. Їх рух лісовою дорогою зафіксувала фотопастка на ділянці відділу прикордонної служби "Селятин". Для припинення незаконних дій та зупинки порушників прикордонному наряду довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Згодом правоохоронці з'ясували, що затримані - жителі Черкаської області віком від 24 до 49 років.

На порушників склали адміністративні матеріали за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Чоловікам загрожує штраф від 200 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 13 600 гривень) або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

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