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Карпулинг до границы: киевлянин в гидрокостюме задержан на Днестре, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали жителя Киевской области, который пытался вплавь пересечь украинско-молдавскую границу через реку Днестр в гидрокостюме.

Об этом сообщила Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Пограничники задержали пловца в гидрокостюме на Днестре

По словам задержанного, к реке он добрался с помощью одного из сервисов карпулинга. Далее мужчина планировал оставить одежду на берегу, надеть гидрокостюм и несмотря на риски для здоровья и жизни переплыть границу. С собой в полиэтиленовом зиппакете он имел только документы.

Однако попытка побега потерпела неудачу: пограничный наряд своевременно обнаружил и задержал нарушителя. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

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Автор: 

Госпогранслужба (6438) уклонисты (839)


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Скиньтеся та орендуйте підводний човен.
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28.04.2025 16:09 Ответить
Довбодятел.
Дністер місцями можна перейти в брід.
Він би ще підводний човен прихопив.
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28.04.2025 16:13 Ответить
…коли одні навипередки озброювались і бігли в кросовках воювати, а інші тікали на захід - я мовчав.

…коли одні гризли сухпай по посадкам і тягали бк «по сєрєнькому», а інші тягали собі машини під нульову розтаможку - я мовчав.

…коли одні, закидуючись німесілом та ібупрофеном, залазили на холодну броню і хрипіли «погнали, хлопці, нас вже чекають», інші рьохали собі пропуска по «шляху», оформлювали фейкові інвалідності чи опікунство - але і тоді я теж мовчав.

…коли одні до болю в очах вдивлялись в екрани теплаків або стрімів, інші записували тіктоки з рілзами про те, як їх зустрічає чергова сонячна країна з пособіями та льготами для переселенців.

Я мовчав.

Але сьогодні, коли одні все так же херачаться (кожен по своїм задачам) а інші штурмують паспортні столи, панічно перекидують майно та тачки на дружин і пілікають про ущемленіє своїх прав - я вже не можу мовчати.

Я ржу над вами

Доброго дня, ухилянти!
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28.04.2025 16:14 Ответить
Доброго! Сам придумав? Чи тупо *******, як "дєдушка Члєнін" навчів?
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28.04.2025 16:50 Ответить
Приїжджай в Лиман, будемо робити з тебе чоловіка.
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28.04.2025 16:54 Ответить
Такой *******. Еххх...
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28.04.2025 16:56 Ответить
А чого так? Що саме стало спусковим гачком вашого обурення, якщо не секрет? З 22го ж нічого особливо не змінилось.
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28.04.2025 17:48 Ответить
ССО поповняться?)))
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28.04.2025 16:22 Ответить
 
 