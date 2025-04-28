Карпулинг до границы: киевлянин в гидрокостюме задержан на Днестре, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали жителя Киевской области, который пытался вплавь пересечь украинско-молдавскую границу через реку Днестр в гидрокостюме.

Об этом сообщила Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

По словам задержанного, к реке он добрался с помощью одного из сервисов карпулинга. Далее мужчина планировал оставить одежду на берегу, надеть гидрокостюм и несмотря на риски для здоровья и жизни переплыть границу. С собой в полиэтиленовом зиппакете он имел только документы.

Однако попытка побега потерпела неудачу: пограничный наряд своевременно обнаружил и задержал нарушителя. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

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