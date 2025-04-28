Карпулинг до границы: киевлянин в гидрокостюме задержан на Днестре, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали жителя Киевской области, который пытался вплавь пересечь украинско-молдавскую границу через реку Днестр в гидрокостюме.
Об этом сообщила Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
По словам задержанного, к реке он добрался с помощью одного из сервисов карпулинга. Далее мужчина планировал оставить одежду на берегу, надеть гидрокостюм и несмотря на риски для здоровья и жизни переплыть границу. С собой в полиэтиленовом зиппакете он имел только документы.
Однако попытка побега потерпела неудачу: пограничный наряд своевременно обнаружил и задержал нарушителя. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).
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Дністер місцями можна перейти в брід.
Він би ще підводний човен прихопив.
…коли одні гризли сухпай по посадкам і тягали бк «по сєрєнькому», а інші тягали собі машини під нульову розтаможку - я мовчав.
…коли одні, закидуючись німесілом та ібупрофеном, залазили на холодну броню і хрипіли «погнали, хлопці, нас вже чекають», інші рьохали собі пропуска по «шляху», оформлювали фейкові інвалідності чи опікунство - але і тоді я теж мовчав.
…коли одні до болю в очах вдивлялись в екрани теплаків або стрімів, інші записували тіктоки з рілзами про те, як їх зустрічає чергова сонячна країна з пособіями та льготами для переселенців.
Я мовчав.
Але сьогодні, коли одні все так же херачаться (кожен по своїм задачам) а інші штурмують паспортні столи, панічно перекидують майно та тачки на дружин і пілікають про ущемленіє своїх прав - я вже не можу мовчати.
Я ржу над вами
Доброго дня, ухилянти!