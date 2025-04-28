Карпулінг до кордону: затримано киянина у гідрокостюмі на Дністрі, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мешканця Київщини, який намагався вплав перетнути українсько-молдовський кордон через річку Дністер у гідрокостюмі.
Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами затриманого, до річки він дістався за допомогою одного з сервісів карпулінгу. Далі чоловік планував залишити одяг на березі, вдягнути гідрокостюм і попри ризики для здоров’я та життя переплисти кордон. Із собою у поліетиленовому зіппакеті він мав лише документи.
Однак спроба втечі зазнала невдачі: прикордонний наряд своєчасно виявив та затримав порушника. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).
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Дністер місцями можна перейти в брід.
Він би ще підводний човен прихопив.
…коли одні гризли сухпай по посадкам і тягали бк «по сєрєнькому», а інші тягали собі машини під нульову розтаможку - я мовчав.
…коли одні, закидуючись німесілом та ібупрофеном, залазили на холодну броню і хрипіли «погнали, хлопці, нас вже чекають», інші рьохали собі пропуска по «шляху», оформлювали фейкові інвалідності чи опікунство - але і тоді я теж мовчав.
…коли одні до болю в очах вдивлялись в екрани теплаків або стрімів, інші записували тіктоки з рілзами про те, як їх зустрічає чергова сонячна країна з пособіями та льготами для переселенців.
Я мовчав.
Але сьогодні, коли одні все так же херачаться (кожен по своїм задачам) а інші штурмують паспортні столи, панічно перекидують майно та тачки на дружин і пілікають про ущемленіє своїх прав - я вже не можу мовчати.
Я ржу над вами
Доброго дня, ухилянти!