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Карпулінг до кордону: затримано киянина у гідрокостюмі на Дністрі, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мешканця Київщини, який намагався вплав перетнути українсько-молдовський кордон через річку Дністер у гідрокостюмі.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонники затримали плавця у гідрокостюмі на Дністрі

За словами затриманого, до річки він дістався за допомогою одного з сервісів карпулінгу. Далі чоловік планував залишити одяг на березі, вдягнути гідрокостюм і попри ризики для здоров’я та життя переплисти кордон. Із собою у поліетиленовому зіппакеті він мав лише документи.

Однак спроба втечі зазнала невдачі: прикордонний наряд своєчасно виявив та затримав порушника. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5992) ухилянти (908)


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Скиньтеся та орендуйте підводний човен.
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28.04.2025 16:09 Відповісти
Довбодятел.
Дністер місцями можна перейти в брід.
Він би ще підводний човен прихопив.
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28.04.2025 16:13 Відповісти
…коли одні навипередки озброювались і бігли в кросовках воювати, а інші тікали на захід - я мовчав.

…коли одні гризли сухпай по посадкам і тягали бк «по сєрєнькому», а інші тягали собі машини під нульову розтаможку - я мовчав.

…коли одні, закидуючись німесілом та ібупрофеном, залазили на холодну броню і хрипіли «погнали, хлопці, нас вже чекають», інші рьохали собі пропуска по «шляху», оформлювали фейкові інвалідності чи опікунство - але і тоді я теж мовчав.

…коли одні до болю в очах вдивлялись в екрани теплаків або стрімів, інші записували тіктоки з рілзами про те, як їх зустрічає чергова сонячна країна з пособіями та льготами для переселенців.

Я мовчав.

Але сьогодні, коли одні все так же херачаться (кожен по своїм задачам) а інші штурмують паспортні столи, панічно перекидують майно та тачки на дружин і пілікають про ущемленіє своїх прав - я вже не можу мовчати.

Я ржу над вами

Доброго дня, ухилянти!
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28.04.2025 16:14 Відповісти
Доброго! Сам придумав? Чи тупо *******, як "дєдушка Члєнін" навчів?
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28.04.2025 16:50 Відповісти
Приїжджай в Лиман, будемо робити з тебе чоловіка.
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28.04.2025 16:54 Відповісти
Такой *******. Еххх...
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28.04.2025 16:56 Відповісти
ССО поповняться?)))
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28.04.2025 16:22 Відповісти
 
 