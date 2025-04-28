Карпулінг до кордону: затримано киянина у гідрокостюмі на Дністрі, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мешканця Київщини, який намагався вплав перетнути українсько-молдовський кордон через річку Дністер у гідрокостюмі.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами затриманого, до річки він дістався за допомогою одного з сервісів карпулінгу. Далі чоловік планував залишити одяг на березі, вдягнути гідрокостюм і попри ризики для здоров’я та життя переплисти кордон. Із собою у поліетиленовому зіппакеті він мав лише документи.

Однак спроба втечі зазнала невдачі: прикордонний наряд своєчасно виявив та затримав порушника. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

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