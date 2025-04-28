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Новости Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ Горит нефтебаза в росиии
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В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: горит нефтебаза

Вечером 28 апреля в Новороссийске Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Россияне сообщат о масштабном пожаре на нефтебазе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra и главу Новороссийска Андрея Кравченко.

"В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание емкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на легковые автомобили, стоявшие рядом, и контейнеры", - говорится в сообщении.

Пострадавших якобы нет. Пожар тушат 57 спасателей и 19 единиц техники.

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Он также сказал, что причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

Около 22:00, как написал Кравченко, возгорание было ликвидировано.

В Новороссийске заявили о масштабном пожаре на НПЗ 28 апреля

На видео, записанных местными жителями, можно слышать взрывы.

В частности, канал Кубань 24 писал, что очевидцы слышали несколько "хлопков".

"Украинские войска сегодня вечером успешно нанесли удар по нефтебазе в российском городе Новороссийск. Сейчас объект горит", - отметил OSINT-аналитик OSINTtechnical в соцсети X.

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Перед этим российские мониторинговые каналы сообщали об угрозе ракетных ударов "Нептуном" в том районе.

Официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока не поступало.

В Новороссийске заявили о масштабном пожаре на НПЗ 28 апреля

Автор: 

взрыв (6759) НПЗ (239) пожар (5949) россия (95604) Удары по РФ (281)


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Топ комментарии
+11
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10
+5
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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28.04.2025 23:07
+4
І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04
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І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04 Ответить
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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28.04.2025 23:07 Ответить
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10 Ответить
рашка видобуває біля 500 млн !!! тон чорної жижи щороку.

бомбити треба нафтоперегонку

.
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28.04.2025 23:18 Ответить
Вишки бить потрібно.
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28.04.2025 23:24 Ответить
У сибиру? Там тисячі три км до них буде, і їх по кількості біля восьми тисяч
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29.04.2025 00:08 Ответить
Нарешті!
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28.04.2025 23:47 Ответить
Нікагда такова нє біло - і вот оп"ятЪ.......
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29.04.2025 00:03 Ответить
Єдині і дієві санкції проти Сосії це ті які несуть українські дрони і ракети
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29.04.2025 00:15 Ответить
У Кирилівці нема якоїсь визначної нафтобази. Є https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B045'56.7%22N+37%C2%B043'29.8%22E/@44.7657605,37.7223685,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7657567!4d37.7249488?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D невеличка нафтобаза на вулиіці Кирилівській. Найближчі (5 км) великі термінали знаходяться у порту Новоросіська - Новоросійський Мазутний Термінал і термінал "Імпортпіщєпрома".
Якби ж поцілили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'37.8%22N+37%C2%B042'49.1%22E/@44.7771793,37.7110501,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7771755!4d37.7136304?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Кирилівська" (220/110/35/10/6 кВ, 450 КVA), то без енергії був би майже весь Новоросійськ, і залізнична гілка у Новоросійськ теж стала би, бо https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'39.3%22N+37%C2%B042'57.5%22E/@44.7775777,37.7146706,249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7775758!4d37.7159607?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Гайдук тягова" теж відключилась би. Але ніт - по енергетиі ми не б'ємо, бо трампліни зразу збуджуються.
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29.04.2025 00:19 Ответить
на )(уйлостані цього гуталіна вистачає з надлишком. але москалики хоч зекономили на дровах гріючись біля нафтобази. відкоркую пляшку коли почнуть тушити мацкву.
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29.04.2025 00:23 Ответить
 
 