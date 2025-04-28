В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: горит нефтебаза

Вечером 28 апреля в Новороссийске Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Россияне сообщат о масштабном пожаре на нефтебазе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra и главу Новороссийска Андрея Кравченко.

"В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание емкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на легковые автомобили, стоявшие рядом, и контейнеры", - говорится в сообщении.

Пострадавших якобы нет. Пожар тушат 57 спасателей и 19 единиц техники.

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Он также сказал, что причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

Около 22:00, как написал Кравченко, возгорание было ликвидировано.

На видео, записанных местными жителями, можно слышать взрывы.

В частности, канал Кубань 24 писал, что очевидцы слышали несколько "хлопков".

"Украинские войска сегодня вечером успешно нанесли удар по нефтебазе в российском городе Новороссийск. Сейчас объект горит", - отметил OSINT-аналитик OSINTtechnical в соцсети X.

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Перед этим российские мониторинговые каналы сообщали об угрозе ракетных ударов "Нептуном" в том районе.

Официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока не поступало.