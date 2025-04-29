Украинку с двумя детьми эвакуировали из Сирии, - ГУР. ФОТО

В результате сложной эвакуационной миссии, осуществленной ГУР МО совместно с МИД по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, из закрытого сирийского лагеря Родж спасены украинка и двое ее детей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Кем была эвакуирована женщина?

Как отмечается, эвакуированная женщина - последняя гражданка Украины, которая в течение шести лет находилась в курдском лагере на северо-востоке Сирии фактически как пленница.

Сейчас она с детьми уже на территории Украины, где ее встретили родные.

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Сколько граждан Украины было в лагере

Всего в лагере Родж находились 89 граждан Украины, большинство которых - женщины, в том числе из АР Крым, которые по разным причинам отправились в Сирию в поисках лучшей жизни и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Гражданки, которых удалось успешно эвакуировать из сирийского лагеря, в основном выражают сожаление, что когда-то решили покинуть родную Украину", - отметили в ГУР.

В ГУР добавили, что в целом из сирийского лагеря Родж Украина вернула домой 14 женщин и 41 ребенка - это все украинские граждане, кто выразил желание в эвакуации.