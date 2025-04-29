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Украинку с двумя детьми эвакуировали из Сирии, - ГУР. ФОТО

В результате сложной эвакуационной миссии, осуществленной ГУР МО совместно с МИД по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, из закрытого сирийского лагеря Родж спасены украинка и двое ее детей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Кем была эвакуирована женщина?

Как отмечается, эвакуированная женщина - последняя гражданка Украины, которая в течение шести лет находилась в курдском лагере на северо-востоке Сирии фактически как пленница.

Сейчас она с детьми уже на территории Украины, где ее встретили родные.

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Украинку с двумя детьми эвакуировали из Сирии
Украинку с двумя детьми эвакуировали из Сирии

Сколько граждан Украины было в лагере

Всего в лагере Родж находились 89 граждан Украины, большинство которых - женщины, в том числе из АР Крым, которые по разным причинам отправились в Сирию в поисках лучшей жизни и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Гражданки, которых удалось успешно эвакуировать из сирийского лагеря, в основном выражают сожаление, что когда-то решили покинуть родную Украину", - отметили в ГУР.

В ГУР добавили, что в целом из сирийского лагеря Родж Украина вернула домой 14 женщин и 41 ребенка - это все украинские граждане, кто выразил желание в эвакуации.

Автор: 

МИД (6962) Сирия (3146) эвакуация (2074) ГУР (431)


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Навіщо, невже в нас недостатньо проблем ? Це міна для майбутнього.
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29.04.2025 18:34 Ответить
Перекладаю: якась татарка з Криму вирушила у сексуальний джихад, видали їй в Ігіл якогось узбека чи лівійця для дуплення, родила йому 2 смуглявих діточок, принаймні двоє вижили, а коли смаженій півень укусив за сраку і потрапила в полон до курдів то відразу , мама, спасите!
Нагадаю що такі самі сексуальні джіхадісткі у Іраку отримають 15-25 років ув'язнення.
Цікаво було б дізнатися скільки грошей на це витратила Україна і скільки ще витратить, бо мені щось підказує на вокзалі вони не житимуть і не їстимуть з смітника
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29.04.2025 18:40 Ответить
Таких дурочек, выскакивавших за араба, еще во времена совка было навалом. Но что взять с 18-19летней овцы, которая в жизни ничего кроме коровника не видела? Ничего. Вопрос скорее к обществу в целом, почему так?
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29.04.2025 19:00 Ответить
 
 