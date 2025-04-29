Українку з двома дітьми евакуювали із Сирії, - ГУР. ФОТО

У результаті складної евакуаційної місії, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС за дорученням Президента України Володимира Зеленського, із закритого сирійського табору Родж врятовано українку та двох її дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Ким була евакуйована жінка?

Як зазначається, евакуйована жінка ― остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка.

Зараз вона з дітьми уже на території України, де її зустріли рідні.

Також читайте: Україна готова замістити російську продукцію у Сирії та підтримати її нову владу, - речник МЗС Тихий





Скільки громадян України було в таборі

Загалом у таборі Родж перебували 89 громадян України, більшість яких - жінки, зокрема з АР Крим, які з різних причин вирушили у Сирію в пошуках кращого життя та опинились у складних життєвих обставинах.

"Громадянки, яких вдалось успішно евакуювати з сирійського табору, здебільшого виказують жаль, що колись вирішили покинути рідну Україну", - зауважили в ГУР.

В ГУР додали, що загалом з сирійського табору Родж Україна повернула додому 14 жінок та 41 дитину - це всі українські громадяни, хто виказав бажання в евакуації.