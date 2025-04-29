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Українку з двома дітьми евакуювали із Сирії, - ГУР. ФОТО

У результаті складної евакуаційної місії, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС за дорученням Президента України Володимира Зеленського, із закритого сирійського табору Родж врятовано українку та двох її дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Ким була евакуйована жінка?

Як зазначається, евакуйована жінка ― остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка.

Зараз вона з дітьми уже на території України, де її зустріли рідні.

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Українку з двома дітьми евакуювали із Сирії
Українку з двома дітьми евакуювали із Сирії

Скільки громадян України було в таборі

Загалом у таборі Родж перебували 89 громадян України, більшість яких - жінки, зокрема з АР Крим, які з різних причин вирушили у Сирію в пошуках кращого життя та опинились у складних життєвих обставинах.

"Громадянки, яких вдалось успішно евакуювати з сирійського табору, здебільшого виказують жаль, що колись вирішили покинути рідну Україну", - зауважили в ГУР.

В ГУР додали, що загалом з сирійського табору Родж Україна повернула додому 14 жінок та 41 дитину - це всі українські громадяни, хто виказав бажання в евакуації.

Автор: 

МЗС (4135) Сирія (1860) евакуація (2314) ГУР (506)


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Навіщо, невже в нас недостатньо проблем ? Це міна для майбутнього.
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29.04.2025 18:34 Відповісти
Перекладаю: якась татарка з Криму вирушила у сексуальний джихад, видали їй в Ігіл якогось узбека чи лівійця для дуплення, родила йому 2 смуглявих діточок, принаймні двоє вижили, а коли смаженій півень укусив за сраку і потрапила в полон до курдів то відразу , мама, спасите!
Нагадаю що такі самі сексуальні джіхадісткі у Іраку отримають 15-25 років ув'язнення.
Цікаво було б дізнатися скільки грошей на це витратила Україна і скільки ще витратить, бо мені щось підказує на вокзалі вони не житимуть і не їстимуть з смітника
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29.04.2025 18:40 Відповісти
Таких дурочек, выскакивавших за араба, еще во времена совка было навалом. Но что взять с 18-19летней овцы, которая в жизни ничего кроме коровника не видела? Ничего. Вопрос скорее к обществу в целом, почему так?
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29.04.2025 19:00 Відповісти
*****?
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29.04.2025 19:37 Відповісти
ирушили у Сирію в пошуках кращого життя Джерело: https://censor.net/ua/p3549487--це найкращий анекдот дня! за обрізаним бананом поїхала
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29.04.2025 19:42 Відповісти
 
 