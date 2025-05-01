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Помогал избежать призыва, предоставляя поддельные медицинские документы: на Ривненщине задержали организатора схемы. ФОТОрепортаж

Задержали организатора схемы, который влиял на знакомых должностных лиц РТЦК и СП и медиков, чтобы оформить документы о непригодности к военной службе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Спецпрокуратура Западного региона.

Как действовал злоумышленник

По данным следствия, за 8 тыс. долларов США подозреваемый предлагал военнообязанным оформить справки ВВК о временной непригодности к прохождению военной службы.

Также он способствовал действующим военнослужащим в оформлении группы инвалидности и получении соответствующих медицинских заключений, на основании которых те могли продолжить службу в тылу.

Для этого он влиял на знакомых должностных лиц РТЦК и СП и медиков одной из больниц. Задокументировано несколько фактов его противоправной деятельности.

Во время получения оговоренной части средств он был задержан правоохранителями в поряду ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения.

Продолжается установление всего круга причастных к преступной схеме лиц.

Помогал избежать призыва
Помогал избежать призыва
Помогал избежать призыва
Помогал избежать призыва
Помогал избежать призыва

Автор: 

уклонисты (849) Ровенская область (1236)


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