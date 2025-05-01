Допомагав уникнути призову, надаючи фальшиві медичні документи: на Рівненщині затримали організатора схеми. ФОТОрепортаж

Затримали організатора схеми, який впливав на знайомих посадовців РТЦК та СП і медиків, щоб оформити документи про непридатність до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.

Як діяв зловмисник

За даними слідства, за 8 тис. доларів США підозрюваний пропонував військовозобов’язаним оформити довідки ВЛК про тимчасову непридатність до проходження військової служби.

Також він сприяв чинним військовослужбовцям в оформленні групи інвалідності та отриманні відповідних медичних висновків, на підставі яких ті могли продовжити службу в тилу.

Для цього він впливав на знайомих посадовців РТЦК та СП і медиків однієї із лікарень. Задокументовано декілька фактів його протиправної діяльності.

Під час отримання обумовленої частини коштів його було затримано правоохоронцями у поряду ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Триває встановлення всього кола причетних до злочинної схеми осіб.









