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Допомагав уникнути призову, надаючи фальшиві медичні документи: на Рівненщині затримали організатора схеми. ФОТОрепортаж

Затримали організатора схеми, який впливав на знайомих посадовців РТЦК та СП і медиків, щоб оформити документи про непридатність до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.

Як діяв зловмисник

За даними слідства, за 8 тис. доларів США підозрюваний пропонував військовозобов’язаним оформити довідки ВЛК про тимчасову непридатність до проходження військової служби.

Також він сприяв чинним військовослужбовцям в оформленні групи інвалідності та отриманні відповідних медичних висновків, на підставі яких ті могли продовжити службу в тилу.

Для цього він впливав на знайомих посадовців РТЦК та СП і медиків однієї із лікарень. Задокументовано декілька фактів його протиправної діяльності.

Під час отримання обумовленої частини коштів його було затримано правоохоронцями у поряду ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Триває встановлення всього кола причетних до злочинної схеми осіб.

Допомагав уникнути призову
Допомагав уникнути призову
Допомагав уникнути призову
Допомагав уникнути призову
Допомагав уникнути призову

Автор: 

ухилянти (918) Рівненська область (1178)


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