Более 100 атак отбито на Покровском направлении, на Новопавловском за сутки - 66 вражеских штурмов, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 3 мая 2025 года, на фронте было зафиксировано 253 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 81 авиационный удар, применил две ракеты и 158 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6384 обстрела, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2760 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Мхи Черниговской области; Миропольское, Краснополье, Чернацкое Сумской области; Шевченко Первое, Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области.

Удары по врагу

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА оперативно-тактического уровня и 129 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 180 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Липовое, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григорьевки. В общем, за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часова Яра и в сторону Майского, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 113 атак агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Проминь, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте более 200 боестолкновений. 83 из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 66 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоселка, Ривнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатиря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Обстановка на Курщине

"На Курском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 - из реактивных систем залпового огня, совершил семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.