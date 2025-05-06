Последствия массированной атаки на Харьков: горит рынок "Барабашово". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На рассвете 6 мая в Харькове вражеский дрон попал в один из крупнейших рынков в Украине и Европе "Барабашово".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Огонь охватил торговые площадки. Дым от пожара на рынке был виден в разных районах города.

По информации ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате российской атаки горели магазины на территории рынка на площади 500 м кв. Повреждено около 90 и сгорело 20 торговых объектов.

Всего в городе зафиксировано 6 пожаров в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах.

Напомним, "Барабашово" - один из крупнейших рынков в Украине и Европе. 17 марта 2022 года враг пытался уничтожить его - обстрелял из "Градов". Горели торговые павильоны в разных местах. Во время тушения пожара российская армия нанесла повторный обстрел, многочисленные осколочные ранения получили двое спасателей. Один из них погиб. 18 марта пожар локализовали.

"Барабашово" в 2022 году также обстреливали 25 марта и 21 мая, а также 21 июля - погибли двое мужчин, 21 человек был ранен, обстрел был кассетными снарядами "Ураган".

Ночью 5 февраля 2025 года российский беспилотник повредил рынок в Киевском районе Харькова. Более 100 торговых павильонов на "Барабашово" - крупнейшего рынка города - нуждались в восстановлении.











