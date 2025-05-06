Наслідки масованої атаки на Харків: палає ринок "Барабашово". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На світанку 6 травня у Харкові ворожий дрон влучив в один із найбільших ринків в Україні та Європі "Барабашово".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Вогонь охопив торгові майданчики. Дим від пожежі на ринку було видно в різних районах міста.

За інформацією ДСНС України у Харківській області, внаслідок російської атаки горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів.

Загалом у місті зафіксовано 6 пожеж у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах.

Нагадаємо, "Барабашово" - один із найбільших в Україні та Європі. 17 березня 2022 року ворог намагався знищили його - обстріляв з "Градів". Горіли торгові павільйони у різних місцях. Під час гасіння пожежі російська армія завдала повторного обстрілу, численні осколкові поранення отримали двоє рятувальників. Один з них загинув. 18 березня пожежу локалізували.

"Барабашово" у 2022 році також обстрілювали 25 березня та 21 травня, а також 21 липня — загинули двоє чоловіків, 21 людина була поранена, обстріл був касетними снарядами "Ураган".

Вночі 5 лютого 2025 року російський безпілотник пошкодив ринок у Київському районі Харкова. Понад 100 торгівельних павільйонів на "Барабашово" — найбільшого ринку міста — потребували відновлення.

































