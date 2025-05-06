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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали Запорожье: разрушены дома, под завалами могут быть люди

вибух

Вечером 6 мая армия РФ атаковала Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - рассказал он.

Кроме того, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

Впоследствии Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 13 ударов.

Есть повреждения в разных районах города. Случилось и несколько возгораний.

Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.

Читайте: Атаки РФ на Запорожье: 16 пострадавших до сих пор в больнице, два человека в тяжелом состоянии

Автор: 

беспилотник (3646) Запорожье (2667) обстрел (27366) Запорожская область (3122) Запорожский район (121)


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мразі...
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06.05.2025 23:00 Ответить
Жах!Ця мразота не заспокоїться поки її не знищать!!!
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07.05.2025 00:13 Ответить
Кацапи під@раси і терористи ,
будьте ви прокляті на всі віки і весь ваш виводок 👹
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07.05.2025 00:13 Ответить
Кацапи нацисти
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07.05.2025 00:23 Ответить
 
 