Россияне атаковали Запорожье: разрушены дома, под завалами могут быть люди

Вечером 6 мая армия РФ атаковала Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - рассказал он.

Кроме того, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

Впоследствии Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 13 ударов.

Есть повреждения в разных районах города. Случилось и несколько возгораний.

Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.

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