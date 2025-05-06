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Россияне атаковали Запорожье: разрушены дома, под завалами могут быть люди
Вечером 6 мая армия РФ атаковала Запорожье ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - рассказал он.
Кроме того, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.
Впоследствии Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 13 ударов.
Есть повреждения в разных районах города. Случилось и несколько возгораний.
Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.
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