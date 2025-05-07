Росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, чотири людини постраждали. ФОТОрепортаж

Ввечері 6 травня армія РФ атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - розповів він.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

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Згодом Федоров уточнив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 13 ударів.

Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань.

Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.

Станом на 23:24 повідомляється про трьох поранених внаслідок удару. Пізніше рятувальники дістали з-під завалів іще одного постраждалого.

Станом на 00:32 кількість поранених зросла до чотирьох.

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