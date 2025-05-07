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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, чотири людини постраждали. ФОТОрепортаж

Ввечері 6 травня армія РФ атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - розповів він.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя

Оновлення

Згодом Федоров уточнив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. 

Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань.

Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.

Станом на 23:24 повідомляється про трьох поранених внаслідок удару. Пізніше рятувальники дістали з-під завалів іще одного постраждалого.

Станом на 00:32 кількість поранених зросла до чотирьох.

Три людини поранені внаслідок російського обстрілу Запоріжжя

Росіяни завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю

Рятувальники на місці російського удару

Читайте: Атаки РФ на Запоріжжя: 16 постраждалих досі в лікарні, двоє людей у важкому стані

Автор: 

безпілотник (4211) Запоріжжя (2283) обстріл (28687) Запорізька область (3645) Запорізький район (121)


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мразі...
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06.05.2025 23:00 Відповісти
Жах!Ця мразота не заспокоїться поки її не знищать!!!
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07.05.2025 00:13 Відповісти
Кацапи під@раси і терористи ,
будьте ви прокляті на всі віки і весь ваш виводок 👹
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07.05.2025 00:13 Відповісти
Кацапи нацисти
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07.05.2025 00:23 Відповісти
 
 