Россияне атаковали "шахедами" Житомирщину: поврежден частный сектор. ФОТОрепортаж

Ночью войска РФ атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки шахедов пострадал частный сектор в Житомирском районе. В частности, возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повреждены жилые дома. По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.

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