Россияне атаковали "шахедами" Житомирщину: поврежден частный сектор. ФОТОрепортаж
Ночью войска РФ атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за атаки шахедов пострадал частный сектор в Житомирском районе. В частности, возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повреждены жилые дома. По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пересічний Житомирянин точно такі дозволити собі не зможе.
Елітні котеджи, дизайн присадибних ділянок, там точно не простячки живуть!
Власники цих котеджів однозначно не воюють!
Тому, кожному своє!
Було відносно тихо, а тут - ну прямо ТРЕШ!