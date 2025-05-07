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Новости Фото Атака шахедов на Житомирщину Обстрелы Житомирщины
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Россияне атаковали "шахедами" Житомирщину: поврежден частный сектор. ФОТОрепортаж

Ночью войска РФ атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки шахедов пострадал частный сектор в Житомирском районе. В частности, возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повреждены жилые дома. По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.

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Атака шахидов на Житомирскую область 7 мая 2025 года
Атака шахидов на Житомирскую область 7 мая 2025 года
Атака шахидов на Житомирскую область 7 мая 2025 года
Атака шахидов на Житомирскую область 7 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (27366) Шахед (1046) Житомирская область (1397) Житомирский район (14)


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Схожі на ошатненькі прокурорські будиночки.
Пересічний Житомирянин точно такі дозволити собі не зможе.
Елітні котеджи, дизайн присадибних ділянок, там точно не простячки живуть!
Власники цих котеджів однозначно не воюють!
Тому, кожному своє!
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07.05.2025 09:07 Ответить
Як мало тобі треба для щастя...
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07.05.2025 09:55 Ответить
А в цілому, щось русня занадто згадала про Житомирщину.
Було відносно тихо, а тут - ну прямо ТРЕШ!
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07.05.2025 09:50 Ответить
 
 