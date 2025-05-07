Росіяни атакували "шахедами" Житомирщину: пошкоджено приватний сектор. ФОТОрепортаж

Вночі війська РФ атакували Житомирську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку шахедів постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Зокрема виникла пожежа в господарчій будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, провели обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Читайте: Сміттєвий полігон горить у Житомирі: школи перевели на дистанційне навчання. ФОТОрепортаж







