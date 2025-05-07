Росіяни атакували "шахедами" Житомирщину: пошкоджено приватний сектор. ФОТОрепортаж
Вночі війська РФ атакували Житомирську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
"Через атаку шахедів постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Зокрема виникла пожежа в господарчій будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, провели обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пересічний Житомирянин точно такі дозволити собі не зможе.
Елітні котеджи, дизайн присадибних ділянок, там точно не простячки живуть!
Власники цих котеджів однозначно не воюють!
Тому, кожному своє!