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Новини Фото Атака шахедів на Житомирщину Обстріли Житомирщини
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Росіяни атакували "шахедами" Житомирщину: пошкоджено приватний сектор. ФОТОрепортаж

Вночі війська РФ атакували Житомирську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку шахедів постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Зокрема виникла пожежа в господарчій будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, провели обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Атака шахедів на Житомирщину 7 травня 2025 року
Атака шахедів на Житомирщину 7 травня 2025 року
Атака шахедів на Житомирщину 7 травня 2025 року
Атака шахедів на Житомирщину 7 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (28687) Шахед (1049) Житомирська область (1268) Житомирський район (15)


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Схожі на ошатненькі прокурорські будиночки.
Пересічний Житомирянин точно такі дозволити собі не зможе.
Елітні котеджи, дизайн присадибних ділянок, там точно не простячки живуть!
Власники цих котеджів однозначно не воюють!
Тому, кожному своє!
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07.05.2025 09:07 Відповісти
 
 