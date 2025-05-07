Незаконная добыча каолина на 408 млн грн: четырех человек будут судить, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителей группы компаний, которые осуществляли незаконную добычу каолина на месторождении в Днепропетровской области, несмотря на аннулированные спецразрешения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.





По данным следствия, злоумышленники незаконно добыли почти 345 тысяч тонн каолина, который реализовывали на внутреннем рынке и за границу, в том числе в Россию. Общая сумма ущерба составляет более 408 миллионов гривен.

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Часть полученных средств - более 280 миллионов гривен - была вложена в собственный бизнес, а остальные потрачены на покупку недвижимости, авто и других материальных благ.

Обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы уже направлено в суд. Им инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УКУ), а также нарушение правил охраны недр (ст. 240 УКУ). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.







На активы фигурантов дела общей стоимостью более 10 миллионов гривен наложен арест.

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