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Незаконная добыча каолина на 408 млн грн: четырех человек будут судить, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителей группы компаний, которые осуществляли незаконную добычу каолина на месторождении в Днепропетровской области, несмотря на аннулированные спецразрешения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Незаконная добыча коалина
Незаконная добыча коалина

По данным следствия, злоумышленники незаконно добыли почти 345 тысяч тонн каолина, который реализовывали на внутреннем рынке и за границу, в том числе в Россию. Общая сумма ущерба составляет более 408 миллионов гривен.

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Часть полученных средств - более 280 миллионов гривен - была вложена в собственный бизнес, а остальные потрачены на покупку недвижимости, авто и других материальных благ.

Обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы уже направлено в суд. Им инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УКУ), а также нарушение правил охраны недр (ст. 240 УКУ). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Незаконная добыча коалина
Незаконная добыча коалина
Незаконная добыча коалина

На активы фигурантов дела общей стоимостью более 10 миллионов гривен наложен арест.

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Автор: 

добыча (271) Нацполиция (16498)


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Топ комментарии
+14
Трамп чуть окрошкою не вдавився - його коалін тирять!
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07.05.2025 11:28
+5
В Гуантанамо/Алькатрас цих ********. Тирят амеркинаські надра!
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07.05.2025 11:32
+2
Теж подумав - може на якийсь свіженький глинозем надибали "кар"єристи"?
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07.05.2025 11:50
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краще укладіть чудову угоду
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07.05.2025 11:27 Ответить
Трамп чуть окрошкою не вдавився - його коалін тирять!
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07.05.2025 11:28 Ответить
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07.05.2025 11:37 Ответить
Чоловік голий стоїть, а пишуть: "витрачено на купівлю нерухомості, авто та інших матеріальних благ."
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07.05.2025 11:29 Ответить
В Гуантанамо/Алькатрас цих ********. Тирят амеркинаські надра!
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07.05.2025 11:32 Ответить
то они во благо Украины! шоб амерам не досталось)
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07.05.2025 11:34 Ответить
Що таке коалін? 🤔 Це помилка, чи щось таке, що відоме хіба авторам? Є каолін.
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07.05.2025 11:40 Ответить
Теж подумав - може на якийсь свіженький глинозем надибали "кар"єристи"?
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07.05.2025 11:50 Ответить
Каолін, а не коалін.
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07.05.2025 11:40 Ответить
Простіше - біла глина...
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07.05.2025 11:50 Ответить
Колись циганва торгувала білою глиною з бричок своїх,а потім зосередились на наркоті...
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07.05.2025 11:52 Ответить
але, саме цікаве, що це ж не лопатою накопав та в кишені напихав і втік.
це ж обладнання, офіційна реєстрація, зовнішньо економічна діяльність, бухгалтерія, податкова з пдв, таможня.
бронь від окопів.
тупа профанація від мєнтів!
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07.05.2025 12:05 Ответить
це ж .ука чим очі полюції намастили, щоб вони стільки часу нічого не бачили? Чи й там одні сліпі інваліди із вадами слуху що і прокурви?
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07.05.2025 12:21 Ответить
 
 