Незаконний видобуток каоліну на 408 млн грн: чотирьох осіб судитимуть, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо керівників групи компаній, які здійснювали незаконний видобуток каоліну на родовищі в Дніпропетровській області, попри анульовані спецдозволи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.





За даними слідства, зловмисники незаконно добули майже 345 тисяч тонн каоліну, який реалізовували на внутрішньому ринку та за кордон, у тому числі в Росію. Загальна сума збитків становить понад 408 мільйонів гривень.

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Частину отриманих коштів - понад 280 мільйонів гривень - було вкладено у власний бізнес, а решту витрачено на купівлю нерухомості, авто та інших матеріальних благ.

Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи вже скеровано до суду. Їм інкримінують легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), а також порушення правил охорони надр (ст. 240 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.







На активи фігурантів справи загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень накладено арешт.

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