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Незаконний видобуток каоліну на 408 млн грн: чотирьох осіб судитимуть, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо керівників групи компаній, які здійснювали незаконний видобуток каоліну на родовищі в Дніпропетровській області, попри анульовані спецдозволи. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Незаконний видобуток коаліну
Незаконний видобуток коаліну

За даними слідства, зловмисники незаконно добули майже 345 тисяч тонн каоліну, який реалізовували на внутрішньому ринку та за кордон, у тому числі в Росію. Загальна сума збитків становить понад 408 мільйонів гривень.

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Частину отриманих коштів - понад 280 мільйонів гривень - було вкладено у власний бізнес, а решту витрачено на купівлю нерухомості, авто та інших матеріальних благ.

Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи вже скеровано до суду. Їм інкримінують легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), а також порушення правил охорони надр (ст. 240 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Незаконний видобуток коаліну
Незаконний видобуток коаліну
Незаконний видобуток коаліну

На активи фігурантів справи загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень накладено арешт. 

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Автор: 

видобуток (1886) Нацполіція (15205)


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Топ коментарі
+15
Трамп чуть окрошкою не вдавився - його коалін тирять!
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07.05.2025 11:28
+6
В Гуантанамо/Алькатрас цих ********. Тирят амеркинаські надра!
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07.05.2025 11:32
+2
Теж подумав - може на якийсь свіженький глинозем надибали "кар"єристи"?
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07.05.2025 11:50
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07.05.2025 11:27 Відповісти
Трамп чуть окрошкою не вдавився - його коалін тирять!
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07.05.2025 11:28 Відповісти
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07.05.2025 11:37 Відповісти
Чоловік голий стоїть, а пишуть: "витрачено на купівлю нерухомості, авто та інших матеріальних благ."
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07.05.2025 11:29 Відповісти
В Гуантанамо/Алькатрас цих ********. Тирят амеркинаські надра!
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07.05.2025 11:32 Відповісти
то они во благо Украины! шоб амерам не досталось)
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07.05.2025 11:34 Відповісти
Що таке коалін? 🤔 Це помилка, чи щось таке, що відоме хіба авторам? Є каолін.
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07.05.2025 11:40 Відповісти
Теж подумав - може на якийсь свіженький глинозем надибали "кар"єристи"?
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07.05.2025 11:50 Відповісти
Тимошенко колись казала "каоліція" - ці кажуть "коалін".
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07.05.2025 13:47 Відповісти
Каолін, а не коалін.
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07.05.2025 11:40 Відповісти
Простіше - біла глина...
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07.05.2025 11:50 Відповісти
Колись циганва торгувала білою глиною з бричок своїх,а потім зосередились на наркоті...
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07.05.2025 11:52 Відповісти
але, саме цікаве, що це ж не лопатою накопав та в кишені напихав і втік.
це ж обладнання, офіційна реєстрація, зовнішньо економічна діяльність, бухгалтерія, податкова з пдв, таможня.
бронь від окопів.
тупа профанація від мєнтів!
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07.05.2025 12:05 Відповісти
це ж .ука чим очі полюції намастили, щоб вони стільки часу нічого не бачили? Чи й там одні сліпі інваліди із вадами слуху що і прокурви?
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07.05.2025 12:21 Відповісти
 
 