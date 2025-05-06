Підробляли аналізи на ВІЛ для зняття з військового обліку: у Дніпрі викрито схему, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, за якою військовозобов’язані чоловіки за гроші могли зніматися з військового обліку, використовуючи сфальсифіковані медичні документи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.





Як зазначається, до організації схеми причетні посадовці та лікарі військово-лікарської комісії одного з районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК), а також співробітники інших медичних закладів міста. Вони підробляли результати аналізів крові на ВІЛ і вносили неправдиву інформацію до офіційної медичної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Це дозволяло клієнтам за хабар уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

У січні кіберполіція та слідчі провели 19 обшуків, вилучивши комп’ютери, документацію та інші докази. Наприкінці квітня в межах подальшого розслідування відбулося ще 11 обшуків, після чого шістьом зловмисникам повідомлено про підозру. Усім їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.









Підозрюваним інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1), несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах, а також змову групи осіб (ч. 3 ст. 362). Максимальне покарання за цими статтями - до 8 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Привласнення 5,8 мільярда: Колишніх топпосадовців нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук