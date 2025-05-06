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Підробляли аналізи на ВІЛ для зняття з військового обліку: у Дніпрі викрито схему, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, за якою військовозобов’язані чоловіки за гроші могли зніматися з військового обліку, використовуючи сфальсифіковані медичні документи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

У Дніпрі викрили схему зняття з військового обліку
У Дніпрі викрили схему зняття з військового обліку

Як зазначається, до організації схеми причетні посадовці та лікарі військово-лікарської комісії одного з районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК), а також співробітники інших медичних закладів міста. Вони підробляли результати аналізів крові на ВІЛ і вносили неправдиву інформацію до офіційної медичної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Це дозволяло клієнтам за хабар уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

У січні кіберполіція та слідчі провели 19 обшуків, вилучивши комп’ютери, документацію та інші докази. Наприкінці квітня в межах подальшого розслідування відбулося ще 11 обшуків, після чого шістьом зловмисникам повідомлено про підозру. Усім їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Дніпрі викрили схему зняття з військового обліку
У Дніпрі викрили схему зняття з військового обліку
У Дніпрі викрили схему зняття з військового обліку
У Дніпрі викрили схему зняття з військового обліку

Підозрюваним інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1), несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах, а також змову групи осіб (ч. 3 ст. 362). Максимальне покарання за цими статтями - до 8 років ув’язнення.

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Автор: 

Дніпро (3282) документ (416) Нацполіція (15202) ухилянти (927) Дніпропетровська область (3771) Дніпровський район (86)


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Тільки гроші пішли до кишені, аж тут, маєш, резинка у трусах лопнула!
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06.05.2025 12:17 Відповісти
Моему соседу лет десять назад надо было пройти комиссию на газовый пистолет а анализы мочи сдавать было лень.Так он в лаборотории отлил с чужой баночки потом чуть его силой в больницу не уложили.Я так понял что это были анализы кокого-то доходяги..
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06.05.2025 12:34 Відповісти
А те, що сусід дебіл, алкаш й наркоман, Ви не зрозуміли?))
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06.05.2025 12:39 Відповісти
Тож з віл інфекцією теж підлягають призову,чи я помиляюсь?
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06.05.2025 12:37 Відповісти
Підлягають. Це не підстава для непридатності. Так само з тубіком і вірусним гепатитом. Так само з розумовою відсталістю. З нею можна, в ТЦК служити
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06.05.2025 13:47 Відповісти
Можна було вже кинути з сотню таких медиків на мінні поля Покровську і це мало б певний протидіючий ефект у боротьбі з корупцією.
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06.05.2025 13:43 Відповісти
спід не підстава для того щоб не мобілізували. підстава зараз корочки прокурора, судії, чи поліцая.
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06.05.2025 14:12 Відповісти
 
 