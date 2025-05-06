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Подделывали анализы на ВИЧ для снятия с воинского учета: в Днепре раскрыта схема, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, по которой военнообязанные мужчины за деньги могли сниматься с воинского учета, используя сфальсифицированные медицинские документы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

В Днепре разоблачили схему снятия с воинского учета
В Днепре разоблачили схему снятия с воинского учета

Как отмечается, к организации схемы причастны должностные лица и врачи военно-врачебной комиссии одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки (РТЦК), а также сотрудники других медицинских учреждений города. Они подделывали результаты анализов крови на ВИЧ и вносили ложную информацию в официальную медицинскую систему "Мониторинг социально значимых болезней". Это позволяло клиентам за взятку избегать мобилизации и выезжать за границу.

В январе киберполиция и следователи провели 19 обысков, изъяв компьютеры, документацию и другие доказательства. В конце апреля в рамках дальнейшего расследования состоялось еще 11 обысков, после чего шести злоумышленникам сообщено о подозрении. Всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Днепре разоблачили схему снятия с воинского учета
В Днепре разоблачили схему снятия с воинского учета
В Днепре разоблачили схему снятия с воинского учета
В Днепре разоблачили схему снятия с воинского учета

Подозреваемым инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1), несанкционированные действия с информацией в электронных системах, а также заговор группы лиц (ч. 3 ст. 362). Максимальное наказание по этим статьям - до 8 лет заключения.

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Автор: 

Днепр (4426) документ (399) Нацполиция (16496) уклонисты (858) Днепропетровская область (3994) Днепровский район (85)


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Тільки гроші пішли до кишені, аж тут, маєш, резинка у трусах лопнула!
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06.05.2025 12:17 Ответить
Моему соседу лет десять назад надо было пройти комиссию на газовый пистолет а анализы мочи сдавать было лень.Так он в лаборотории отлил с чужой баночки потом чуть его силой в больницу не уложили.Я так понял что это были анализы кокого-то доходяги..
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06.05.2025 12:34 Ответить
А те, що сусід дебіл, алкаш й наркоман, Ви не зрозуміли?))
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06.05.2025 12:39 Ответить
Тож з віл інфекцією теж підлягають призову,чи я помиляюсь?
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06.05.2025 12:37 Ответить
Підлягають. Це не підстава для непридатності. Так само з тубіком і вірусним гепатитом. Так само з розумовою відсталістю. З нею можна, в ТЦК служити
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06.05.2025 13:47 Ответить
Можна було вже кинути з сотню таких медиків на мінні поля Покровську і це мало б певний протидіючий ефект у боротьбі з корупцією.
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06.05.2025 13:43 Ответить
спід не підстава для того щоб не мобілізували. підстава зараз корочки прокурора, судії, чи поліцая.
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06.05.2025 14:12 Ответить
 
 