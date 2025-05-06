Подделывали анализы на ВИЧ для снятия с воинского учета: в Днепре раскрыта схема, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, по которой военнообязанные мужчины за деньги могли сниматься с воинского учета, используя сфальсифицированные медицинские документы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.





Как отмечается, к организации схемы причастны должностные лица и врачи военно-врачебной комиссии одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки (РТЦК), а также сотрудники других медицинских учреждений города. Они подделывали результаты анализов крови на ВИЧ и вносили ложную информацию в официальную медицинскую систему "Мониторинг социально значимых болезней". Это позволяло клиентам за взятку избегать мобилизации и выезжать за границу.

В январе киберполиция и следователи провели 19 обысков, изъяв компьютеры, документацию и другие доказательства. В конце апреля в рамках дальнейшего расследования состоялось еще 11 обысков, после чего шести злоумышленникам сообщено о подозрении. Всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.









Подозреваемым инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1), несанкционированные действия с информацией в электронных системах, а также заговор группы лиц (ч. 3 ст. 362). Максимальное наказание по этим статьям - до 8 лет заключения.

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