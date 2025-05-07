Мужчина в женском наряде пытался сбежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Вчера вечером один из нарядов Черновицкого пограничного отряда задержал нарушителя, который направлялся к границе в необычном образе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Длинноволосая особа в женской одежде пешком направлялась в сторону Молдовы. Приблизившись, пограничники заметили у нее мужские черты лица, в том числе и щетину.

Во время общения и проверки документов пограничники выяснили, что на самом деле этот человек является 26-летним жителем Львовской области. Путешественник признался, что намеревался незаконно, вне пункта пропуска, попасть на территорию Молдовы, а нарядился в женское, чтобы не привлекать лишнего внимания.

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В отношении задержанного составлены материалы административного производства за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы (ст. 202 и 204-1 КУоАП).