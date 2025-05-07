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Новости Фото Задержание уклонистов на границе
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Мужчина в женском наряде пытался сбежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Вчера вечером один из нарядов Черновицкого пограничного отряда задержал нарушителя, который направлялся к границе в необычном образе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Длинноволосая особа в женской одежде пешком направлялась в сторону Молдовы. Приблизившись, пограничники заметили у нее мужские черты лица, в том числе и щетину.

уклонист в женской одежде

Во время общения и проверки документов пограничники выяснили, что на самом деле этот человек является 26-летним жителем Львовской области. Путешественник признался, что намеревался незаконно, вне пункта пропуска, попасть на территорию Молдовы, а нарядился в женское, чтобы не привлекать лишнего внимания.

уклонист

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Псевдобрак ради выезда за границу: мужчина пытался сбежать к жене в Германию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В отношении задержанного составлены материалы административного производства за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы (ст. 202 и 204-1 КУоАП).

Автор: 

Госпогранслужба (6479) граница (5274) уклонисты (863)


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Топ комментарии
+6
Невже сам Алєксандр Фьодоровіч Кєрєнскій???
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07.05.2025 21:48
+5
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07.05.2025 21:55
+4
34 вихід Арєстовіча в развєдку за лінію фронта...
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07.05.2025 21:52
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Бронштейн?
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07.05.2025 21:48 Ответить
Невже сам Алєксандр Фьодоровіч Кєрєнскій???
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07.05.2025 21:48 Ответить
А дЄвушку як звати Василь? А циці з чого намостив?
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07.05.2025 21:50 Ответить
Свої такі .
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07.05.2025 22:00 Ответить
Що за дискримінація в гєндерних питаннях? Куди дивиться Європа ?)) Може він "ощущає " себе як вона ? Де защітніки ЛГБТ і трансгєндерів?)))
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07.05.2025 21:50 Ответить
34 вихід Арєстовіча в развєдку за лінію фронта...
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07.05.2025 21:52 Ответить
Циган?
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07.05.2025 21:53 Ответить
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07.05.2025 21:55 Ответить
корчиньский)
пасаслан защеканов
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07.05.2025 21:57 Ответить
Ахахаха - Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину.
Такий був геніальний план, але зажав грошей на бритву, і попався. Гаразд уже, не мав грошей на оплату послуг воєнкома/лікаря/прикордонника.....але можна ж було хоч поголитись!
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07.05.2025 22:02 Ответить
Всім, хто в такий спосіб опинився за кордоном, треба по закінченню війни дозволяти повернутися лише через років 10 таборів (нам багато чого доведеться відновлювати, так бажано буде робити це за мінімальною собівартістю).
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07.05.2025 22:05 Ответить
Тут питання чи взагалі ці люди повернуться . А за 10 років таборів - це хіба совки які мріють про ссср чи любітєлі північної корєї ..
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07.05.2025 22:11 Ответить
Серед подібних ухилянтів відносно не так вже багато більш-менш самодостатніх людей (бо їх в середньому взагалі не так вже й багато), які можуть зробити кар'єру на Заході. Тож для інших має бути альтернатива: або жебракувати на Заході, або 'сидіти' в Україні (як на мене, ці боягузи країні точно не дуже потрібні).
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07.05.2025 22:22 Ответить
Ухилянт - це людина ,яка дала військову присягу і зрадила її ,а в ідеалі стосовно якої є рішення суду Те що в нас медіашльондри ,чиновники та зеботи -називають "ухилянтами " - це звичайна маніпулятивна пропаганда
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07.05.2025 22:29 Ответить
Ухиляється від конституційних обов'язків щодо захисту держави.
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07.05.2025 23:04 Ответить
Права йдуть разом з обов'язками .Немає дотримання прав - немає обов'язків
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07.05.2025 23:26 Ответить
а де краще жебракувати, на Заході чи в Україні?
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07.05.2025 22:53 Ответить
Не знаю, не пробував ні там, ні тут. А Ви?
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07.05.2025 23:04 Ответить
Чесно кажучи ніхто з моїх знайомих не живе на Заході гірше чим жив в Україні . А ті ,що працюють однозначно - краще - і ніхто наразі не має бажання повертатися
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07.05.2025 23:27 Ответить
Любов і бідність назавжди його спіймали в пастку...
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07.05.2025 22:32 Ответить
Для більшої достовірності йому потрібно було відірвати свій член! Може прокотило б?
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07.05.2025 23:04 Ответить
Дівчата, не будьте, як ухилянт - голіться вчасно. ))
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07.05.2025 23:09 Ответить
 
 