Чоловік у жіночому вбранні намагався втекти у Молдову, - ДПСУ. ФОТО

Учора надвечір один із нарядів Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала в бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину.

Під час спілкування і перевірки документів охоронці кордону з’ясували, що насправді ця особа є 26-річним жителем Львівської області. Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги.

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Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 202 та 204-1 КУпАП).