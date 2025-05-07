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Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
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Чоловік у жіночому вбранні намагався втекти у Молдову, - ДПСУ. ФОТО

Учора надвечір один із нарядів Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала в бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину.

ухилянт у жіночому одязі

Під час спілкування і перевірки документів охоронці кордону з’ясували, що насправді ця особа є 26-річним жителем Львівської області. Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги.

ухилянт

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Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 202 та 204-1 КУпАП).

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) кордон (4775) ухилянти (933)


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Топ коментарі
+4
Невже сам Алєксандр Фьодоровіч Кєрєнскій???
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07.05.2025 21:48
+2
Що за дискримінація в гєндерних питаннях? Куди дивиться Європа ?)) Може він "ощущає " себе як вона ? Де защітніки ЛГБТ і трансгєндерів?)))
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07.05.2025 21:50
+2
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07.05.2025 21:55
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Бронштейн?
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07.05.2025 21:48 Відповісти
Невже сам Алєксандр Фьодоровіч Кєрєнскій???
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07.05.2025 21:48 Відповісти
А дЄвушку як звати Василь? А циці з чого намостив?
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07.05.2025 21:50 Відповісти
Свої такі .
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07.05.2025 22:00 Відповісти
Що за дискримінація в гєндерних питаннях? Куди дивиться Європа ?)) Може він "ощущає " себе як вона ? Де защітніки ЛГБТ і трансгєндерів?)))
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07.05.2025 21:50 Відповісти
34 вихід Арєстовіча в развєдку за лінію фронта...
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07.05.2025 21:52 Відповісти
Циган?
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07.05.2025 21:53 Відповісти
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07.05.2025 21:55 Відповісти
корчиньский)
пасаслан защеканов
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07.05.2025 21:57 Відповісти
Ахахаха - Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину.
Такий був геніальний план, але зажав грошей на бритву, і попався. Гаразд уже, не мав грошей на оплату послуг воєнкома/лікаря/прикордонника.....але можна ж було хоч поголитись!
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07.05.2025 22:02 Відповісти
Всім, хто в такий спосіб опинився за кордоном, треба по закінченню війни дозволяти повернутися лише через років 10 таборів (нам багато чого доведеться відновлювати, так бажано буде робити це за мінімальною собівартістю).
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07.05.2025 22:05 Відповісти
Тут питання чи взагалі ці люди повернуться . А за 10 років таборів - це хіба совки які мріють про ссср чи любітєлі північної корєї ..
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07.05.2025 22:11 Відповісти
Серед подібних ухилянтів відносно не так вже багато більш-менш самодостатніх людей (бо їх в середньому взагалі не так вже й багато), які можуть зробити кар'єру на Заході. Тож для інших має бути альтернатива: або жебракувати на Заході, або 'сидіти' в Україні (як на мене, ці боягузи країні точно не дуже потрібні).
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07.05.2025 22:22 Відповісти
Ухилянт - це людина ,яка дала військову присягу і зрадила її ,а в ідеалі стосовно якої є рішення суду Те що в нас медіашльондри ,чиновники та зеботи -називають "ухилянтами " - це звичайна маніпулятивна пропаганда
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07.05.2025 22:29 Відповісти
а де краще жебракувати, на Заході чи в Україні?
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07.05.2025 22:53 Відповісти
Любов і бідність назавжди його спіймали в пастку...
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07.05.2025 22:32 Відповісти
 
 