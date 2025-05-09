Почти 6 тысяч подозрений сообщило ГБР с начала года: в частности 1 - депутату и 3 - членам Кабмина. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

За январь-апрель 2025 года работники ГБР сообщили о подозрении 5 931 лицу.

Среди фигурантов:

1 народный депутат Украины;

3 члена Кабинета Министров;

21 судья;

436 правоохранителей;

31 таможенник;

35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

2 прокурора;

13 налоговиков;

57 работников Государственной лесной охраны;

31 работник органов и подразделений гражданской защиты;

и другие должностные лица.

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"В течение этого же периода в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям", - добавили в ГБР.