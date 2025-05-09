Почти 6 тысяч подозрений сообщило ГБР с начала года: в частности 1 - депутату и 3 - членам Кабмина. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность.
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
За январь-апрель 2025 года работники ГБР сообщили о подозрении 5 931 лицу.
Среди фигурантов:
- 1 народный депутат Украины;
- 3 члена Кабинета Министров;
- 21 судья;
- 436 правоохранителей;
- 31 таможенник;
- 35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 2 прокурора;
- 13 налоговиков;
- 57 работников Государственной лесной охраны;
- 31 работник органов и подразделений гражданской защиты;
- и другие должностные лица.
"В течение этого же периода в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям", - добавили в ГБР.
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Сирійці, ті вживають ДІЄВИХ заходів, що унеможливлює цим скотинякам, повторювати те ж саме! Насіров, з каламойським і шуфричем, сміються з портновим над цим, черговим, статистичним листком від привладних!
А скільки справ дійшло до суду?