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Новости Фото Подозрения депутатам Подозрения правоохранителям
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Почти 6 тысяч подозрений сообщило ГБР с начала года: в частности 1 - депутату и 3 - членам Кабмина. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

За январь-апрель 2025 года работники ГБР сообщили о подозрении 5 931 лицу.

Подозрения от ГБР

Среди фигурантов:

  • 1 народный депутат Украины;
  • 3 члена Кабинета Министров;
  • 21 судья;
  • 436 правоохранителей;
  • 31 таможенник;
  • 35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • 2 прокурора;
  • 13 налоговиков;
  • 57 работников Государственной лесной охраны;
  • 31 работник органов и подразделений гражданской защиты;
  • и другие должностные лица.

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"В течение этого же периода в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям", - добавили в ГБР.

Автор: 

ГБР (3007) подозрение (493)


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Топ комментарии
+4
Ги...Ги...хоч би не ганьбилися...з 6 тис справ духу вистачило аж тільки на 1 депутата та 3 чинуш...Хоча усі знають це перші крадії та падлюки
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09.05.2025 11:02
+3
Підозрюю, що так ці підозри, і залишилися, нікчемними для портновських з доброчесністю??
Сирійці, ті вживають ДІЄВИХ заходів, що унеможливлює цим скотинякам, повторювати те ж саме! Насіров, з каламойським і шуфричем, сміються з портновим над цим, черговим, статистичним листком від привладних!
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09.05.2025 11:07
+3
І чого варті оті ваші "підозри"? Товчете воду в ступі, дармоїди й ухилянти.
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09.05.2025 11:09
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
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09.05.2025 11:01 Ответить
Ги...Ги...хоч би не ганьбилися...з 6 тис справ духу вистачило аж тільки на 1 депутата та 3 чинуш...Хоча усі знають це перші крадії та падлюки
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09.05.2025 11:02 Ответить
Підозрюю, що так ці підозри, і залишилися, нікчемними для портновських з доброчесністю??
Сирійці, ті вживають ДІЄВИХ заходів, що унеможливлює цим скотинякам, повторювати те ж саме! Насіров, з каламойським і шуфричем, сміються з портновим над цим, черговим, статистичним листком від привладних!
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09.05.2025 11:07 Ответить
Десь загубилися у ДБР, оті держСекретарі із замами з КМУ та ЦОВВ, а там роботи, як гною у стайні!
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09.05.2025 11:09 Ответить
Це ще раз вказує на те, що чиновники всіх рівнів і гілок влади, є справжніми злодіями та зрадниками держави! 🤬
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09.05.2025 11:09 Ответить
І чого варті оті ваші "підозри"? Товчете воду в ступі, дармоїди й ухилянти.
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09.05.2025 11:09 Ответить
Це круто.
А скільки справ дійшло до суду?
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09.05.2025 11:12 Ответить
Виходить, що Верещучка відверто брехала, використовуючи службову посаду, заперечуючи Президенту Байдену та ДержДепу щодо відсутності корупції у привладних! Як і про все інше!?! Тепер, вона це робить з Банкової в ОПУ, після втечі з КМУ на Грушевського!!??
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09.05.2025 11:18 Ответить
Порушено то порушено,а скільки винесено вироків відносно цих виродків.Ще в списку нема ОП(офісу президента.Без тих козлів в країні нічого не рішається.
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09.05.2025 11:36 Ответить
Як же ви встигаєте між клепанням справ на,Пороха ще комусь підозри вручати?
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09.05.2025 11:56 Ответить
 
 