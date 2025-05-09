Майже 6 тисяч підозр повідомило ДБР з початку року: зокрема 1 - депутату і 3 - членам Кабміну. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За січень–квітень 2025 року працівники ДБР повідомили про підозру 5 931 особі.
Серед фігурантів:
- 1 народний депутат України;
- 3 члени Кабінету Міністрів;
- 21 суддя;
- 436 правоохоронців;
- 31 митник;
- 35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 2 прокурори;
- 13 податківців;
- 57 працівників Державної лісової охорони;
- 31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;
- та інші посадові особи.
"Упродовж цього ж періоду до суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів", - Додали в ДБР.
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Сирійці, ті вживають ДІЄВИХ заходів, що унеможливлює цим скотинякам, повторювати те ж саме! Насіров, з каламойським і шуфричем, сміються з портновим над цим, черговим, статистичним листком від привладних!
А скільки справ дійшло до суду?