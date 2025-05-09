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Майже 6 тисяч підозр повідомило ДБР з початку року: зокрема 1 - депутату і 3 - членам Кабміну. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За січень–квітень 2025 року працівники ДБР повідомили про підозру 5 931 особі.

Підозри від ДБР

Серед фігурантів:

  • 1 народний депутат України;
  •  3 члени Кабінету Міністрів;
  • 21 суддя;
  •  436 правоохоронців;
  • 31 митник;
  • 35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 2 прокурори;
  • 13 податківців;
  • 57 працівників Державної лісової охорони;
  • 31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;
  • та інші посадові особи.

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"Упродовж цього ж періоду до суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів", - Додали в ДБР.

Автор: 

ДБР (3511) підозра (771)


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🤣🤣🤣
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09.05.2025 11:01 Відповісти
Ги...Ги...хоч би не ганьбилися...з 6 тис справ духу вистачило аж тільки на 1 депутата та 3 чинуш...Хоча усі знають це перші крадії та падлюки
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09.05.2025 11:02 Відповісти
Підозрюю, що так ці підозри, і залишилися, нікчемними для портновських з доброчесністю??
Сирійці, ті вживають ДІЄВИХ заходів, що унеможливлює цим скотинякам, повторювати те ж саме! Насіров, з каламойським і шуфричем, сміються з портновим над цим, черговим, статистичним листком від привладних!
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09.05.2025 11:07 Відповісти
Десь загубилися у ДБР, оті держСекретарі із замами з КМУ та ЦОВВ, а там роботи, як гною у стайні!
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09.05.2025 11:09 Відповісти
Це ще раз вказує на те, що чиновники всіх рівнів і гілок влади, є справжніми злодіями та зрадниками держави! 🤬
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09.05.2025 11:09 Відповісти
І чого варті оті ваші "підозри"? Товчете воду в ступі, дармоїди й ухилянти.
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09.05.2025 11:09 Відповісти
Це круто.
А скільки справ дійшло до суду?
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09.05.2025 11:12 Відповісти
Виходить, що Верещучка відверто брехала, використовуючи службову посаду, заперечуючи Президенту Байдену та ДержДепу щодо відсутності корупції у привладних! Як і про все інше!?! Тепер, вона це робить з Банкової в ОПУ, після втечі з КМУ на Грушевського!!??
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09.05.2025 11:18 Відповісти
Порушено то порушено,а скільки винесено вироків відносно цих виродків.Ще в списку нема ОП(офісу президента.Без тих козлів в країні нічого не рішається.
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09.05.2025 11:36 Відповісти
 
 