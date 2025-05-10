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На фронте в боях за Украину погиб киевский полицейский Александр Завгородний. ФОТО

9 мая, на боевой позиции вблизи Торецка, в результате вражеского обстрела FPV-дронами Александр Завгородний получил ранение, несовместимое с жизнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сумчанин Александр Завгородний присоединился к полку полиции особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в 2024 году.

Погиб киевский полицейский Александр Завгородний

С февраля текущего года находился в очередной боевой командировке в Донецкой области, где выполнял задачи по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины. В апреле ему исполнилось 42 года.

"У правоохранителя остались 10-летняя дочь, отец и брат, которым ничто и никто не заменит родного человека.

Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех собратьев, коллег и Украины. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего Героя", - говорится в заметке.

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Автор: 

Нацполиция (16506) потери (4402)


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Вічна пам'ять
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10.05.2025 14:27 Ответить
Героям Слава.
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10.05.2025 14:42 Ответить
Троль кацапський
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10.05.2025 15:09 Ответить
Земля пухом.
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10.05.2025 14:57 Ответить
Вічна памʼять Герою України😪😪😪
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10.05.2025 15:16 Ответить
 
 