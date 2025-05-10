На фронті у боях за Україну загинув київський поліцейський Олександр Завгородній. ФОТО

9 травня, на бойовій позиції поблизу Торецька, у результаті ворожого обстрілу FPV-дронами Олександр Завгородній зазнав поранення, несумісного із життям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Сумчанин Олександр Завгородній приєднався до полку поліції особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції у м. Києві у 2024 році.

З лютого поточного року перебував у черговому бойовому відрядженні на Донеччині, де виконував завдання з відсічі збройної агресії РФ проти України. У квітні йому виповнилося 42 роки.

"У правоохоронця залишилися 10-річна донька, батько та брат, яким ніщо та ніхто не замінить рідну людину.

Це важка та непоправна втрата для усіх побратимів, колег та України. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя", - йдеться в дописі.

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