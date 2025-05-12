Пресс-секретарь КГВА Иевлева, который угрожал журналисту, уволен

Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев был уволен с должности, ранее он угрожал физической расправой журналисту "Свободного Радио" Евгению Вакуленко за его материал о декларации служащего Покровского районного ТЦК.

Об этом написал глава администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера. Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины. Сейчас ищем спикера. Этот процесс несколько затянулся", - сообщил он.

Однако он не упомянул о скандале с угрозами журналисту.

