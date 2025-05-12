Пресс-секретарь КГВА Иевлева, который угрожал журналисту, уволен
Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев был уволен с должности, ранее он угрожал физической расправой журналисту "Свободного Радио" Евгению Вакуленко за его материал о декларации служащего Покровского районного ТЦК.
Об этом написал глава администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера. Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины. Сейчас ищем спикера. Этот процесс несколько затянулся", - сообщил он.
Однако он не упомянул о скандале с угрозами журналисту.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B Иевлевы - русский дворянский род. Фамильное прозвание Иевлевых, по мнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Баскакова, происходит от тюркского прозвища Ийевле «согнутый, сутулый»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-1 [1]. Согласно более распространённому мнению, «Иевлев» происходит от имени «Иев»/«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2 Иов» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. אִיּוֹב - буквально в переводе «удручённый», «гонимый»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-2 [2]
Треба брехать - так патріотичніше
Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили.