Пресс-секретарь КГВА Иевлева, который угрожал журналисту, уволен

Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев был уволен с должности, ранее он угрожал физической расправой журналисту "Свободного Радио" Евгению Вакуленко за его материал о декларации служащего Покровского районного ТЦК.

Об этом написал глава администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера. Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины. Сейчас ищем спикера. Этот процесс несколько затянулся", - сообщил он.

Однако он не упомянул о скандале с угрозами журналисту.

журналистика (3337) Киев (25994) скандал (4480) увольнение (2701) угрозы (857)
+16
та не може бути - невже послом в Африку йде?
12.05.2025 20:39 Ответить
12.05.2025 20:39 Ответить
+11
Як писав Івлєєв всі ,хто пише про статки ТЦКшників ,сбушників та інших чиновників - вороги України і Українського народу . Не врємя сєйчас правду говорити - бо вона розєднує.
Треба брехать - так патріотичніше
12.05.2025 20:50 Ответить
12.05.2025 20:50 Ответить
+10
Звільнили. Броні нема. ТЦК агов. Ловит хряка. Чи може він до Покровська поіде де його татусь у ТЦК?
12.05.2025 20:50 Ответить
12.05.2025 20:50 Ответить
12.05.2025 20:40 Ответить
12.05.2025 20:40 Ответить
Иевлев (Иевлева) - русская фамилия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B Иевлевы - русский дворянский род. Фамильное прозвание Иевлевых, по мнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Баскакова, происходит от тюркского прозвища Ийевле «согнутый, сутулый»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-1 [1]. Согласно более распространённому мнению, «Иевлев» происходит от имени «Иев»/«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2 Иов» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. אִיּוֹב‬ - буквально в переводе «удручённый», «гонимый»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-2 [2]
12.05.2025 20:44 Ответить
12.05.2025 20:44 Ответить
"Собак сутулый"?
12.05.2025 20:48 Ответить
12.05.2025 20:48 Ответить
Після відміну крепостного права рабам давали трохі змінене призвіще пана. Но дивлячись на це затягнуте салом рило відразу видно шо він чистокровний дворянін.
12.05.2025 20:54 Ответить
12.05.2025 20:54 Ответить
на фото видно по хрюкальнику - чмо
12.05.2025 20:46 Ответить
12.05.2025 20:46 Ответить
За Євлєєва! Євлєєв наш президент! Євлєєв прийде порядок наведе!
12.05.2025 20:49 Ответить
12.05.2025 20:49 Ответить
12.05.2025 20:50 Ответить
А от і не вгадали! )))) Хряк полюбому інвалід 2ї групи. Спорим?
12.05.2025 20:54 Ответить
12.05.2025 20:54 Ответить
Скорійш І група. Чого спорить, у нього все на харі намальоване.
12.05.2025 20:55 Ответить
12.05.2025 20:55 Ответить
Він не навчений , та й не придатний мабуть - травму отримав на бойовому посту ...
12.05.2025 20:54 Ответить
12.05.2025 20:54 Ответить
Поблагодарил ещё ****.
12.05.2025 20:53 Ответить
12.05.2025 20:53 Ответить
А за що звільнили? Подякували, поплакали про те,що такого цінного кадра звільняють. Може ще й премію дали?
12.05.2025 20:57 Ответить
12.05.2025 20:57 Ответить
Ще одну кому треба поставити, бо не відомо кого звільнили - речника чи журналіста.
Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили.
12.05.2025 20:57 Ответить
12.05.2025 20:57 Ответить
Яка то бидлятина ...ті зільоні рукавадітєлі...
12.05.2025 21:05 Ответить
12.05.2025 21:05 Ответить
і ви думаєте він ніде не винирне в черговому кабінеті ?
12.05.2025 21:09 Ответить
12.05.2025 21:09 Ответить
Завтра напевно вже буде на полігоні
12.05.2025 21:13 Ответить
12.05.2025 21:13 Ответить
І куди тепер? На передову? Чи хай трактористи країну боронять?
12.05.2025 21:31 Ответить
12.05.2025 21:31 Ответить
А навіщо взагалі КМВА, якщо її очільник ткаченко (мамедов) не має жодного стосунку до військової справи? Як можна ставити очільником боягуза, який у критичні дні 2022 року дременув з Києва?
12.05.2025 21:49 Ответить
12.05.2025 21:49 Ответить
Ну, нарешті він спокійно, прийде в ТЦК, щоб оновити особисті дані та пройде медкомісію ??!! Бронювалася, «посада і перелік професій», а не його прізвище!!…
12.05.2025 21:55 Ответить
12.05.2025 21:55 Ответить
Зеленоплісняве покарання-звільнили. І перевели куди? Як Шила,радником?
12.05.2025 23:31 Ответить
12.05.2025 23:31 Ответить
Ця зелена тварюка вже на фронті ?
12.05.2025 23:56 Ответить
12.05.2025 23:56 Ответить
Звільнили і скоро назначуть на вищу посаду. Країна можливостей.
13.05.2025 07:32 Ответить
13.05.2025 07:32 Ответить
 
 