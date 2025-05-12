Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили.

Речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва було звільнено з посади, раніше він погрожував фізичною розправою журналісту Вільного Радіо Євгену Вакуленку за його матеріал про декларацію службовця Покровського районного ТЦК.

Про це написав очільник адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України. Наразі шукаємо речника. Цей процес дещо затягнувся", - повідомив він.

Однак він не згадав про скандал з погрозами журналісту.

