Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили
Речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва було звільнено з посади, раніше він погрожував фізичною розправою журналісту Вільного Радіо Євгену Вакуленку за його матеріал про декларацію службовця Покровського районного ТЦК.
Про це написав очільник адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України. Наразі шукаємо речника. Цей процес дещо затягнувся", - повідомив він.
Однак він не згадав про скандал з погрозами журналісту.
Топ коментарі
+16 Luk Viktor
показати весь коментар12.05.2025 20:39 Відповісти Посилання
+11 Олександр САТ РАМ #601301
показати весь коментар12.05.2025 20:50 Відповісти Посилання
+10 Старый зольдат
показати весь коментар12.05.2025 20:50 Відповісти Посилання
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B Иевлевы - русский дворянский род. Фамильное прозвание Иевлевых, по мнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Баскакова, происходит от тюркского прозвища Ийевле «согнутый, сутулый»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-1 [1]. Согласно более распространённому мнению, «Иевлев» происходит от имени «Иев»/«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2 Иов» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. אִיּוֹב - буквально в переводе «удручённый», «гонимый»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-2 [2]
Треба брехать - так патріотичніше
Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили.