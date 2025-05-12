УКР
Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили

Речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва було звільнено з посади, раніше він погрожував фізичною розправою журналісту Вільного Радіо Євгену Вакуленку за його матеріал про декларацію службовця Покровського районного ТЦК.

Про це написав очільник адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України. Наразі шукаємо речника. Цей процес дещо затягнувся", - повідомив він.

Однак він не згадав про скандал з погрозами журналісту.

Читайте: Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував карабіном працівникам ТЦК на Одещині

Пост Ткаченка про звільнення Івлєва

Автор: 

+16
та не може бути - невже послом в Африку йде?
12.05.2025 20:39 Відповісти
+11
Як писав Івлєєв всі ,хто пише про статки ТЦКшників ,сбушників та інших чиновників - вороги України і Українського народу . Не врємя сєйчас правду говорити - бо вона розєднує.
Треба брехать - так патріотичніше
12.05.2025 20:50 Відповісти
+10
Звільнили. Броні нема. ТЦК агов. Ловит хряка. Чи може він до Покровська поіде де його татусь у ТЦК?
12.05.2025 20:50 Відповісти
12.05.2025 20:40 Відповісти
Иевлев (Иевлева) - русская фамилия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B Иевлевы - русский дворянский род. Фамильное прозвание Иевлевых, по мнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Баскакова, происходит от тюркского прозвища Ийевле «согнутый, сутулый»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-1 [1]. Согласно более распространённому мнению, «Иевлев» происходит от имени «Иев»/«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2 Иов» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. אִיּוֹב‬ - буквально в переводе «удручённый», «гонимый»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2#cite_note-2 [2]
12.05.2025 20:44 Відповісти
"Собак сутулый"?
12.05.2025 20:48 Відповісти
Після відміну крепостного права рабам давали трохі змінене призвіще пана. Но дивлячись на це затягнуте салом рило відразу видно шо він чистокровний дворянін.
12.05.2025 20:54 Відповісти
на фото видно по хрюкальнику - чмо
12.05.2025 20:46 Відповісти
За Євлєєва! Євлєєв наш президент! Євлєєв прийде порядок наведе!
12.05.2025 20:49 Відповісти
12.05.2025 20:50 Відповісти
12.05.2025 20:50 Відповісти
А от і не вгадали! )))) Хряк полюбому інвалід 2ї групи. Спорим?
12.05.2025 20:54 Відповісти
Скорійш І група. Чого спорить, у нього все на харі намальоване.
12.05.2025 20:55 Відповісти
Він не навчений , та й не придатний мабуть - травму отримав на бойовому посту ...
12.05.2025 20:54 Відповісти
Поблагодарил ещё ****.
12.05.2025 20:53 Відповісти
А за що звільнили? Подякували, поплакали про те,що такого цінного кадра звільняють. Може ще й премію дали?
12.05.2025 20:57 Відповісти
Ще одну кому треба поставити, бо не відомо кого звільнили - речника чи журналіста.
Речника КМВА Ієвлєва, який погрожував журналісту, звільнили.
12.05.2025 20:57 Відповісти
Яка то бидлятина ...ті зільоні рукавадітєлі...
12.05.2025 21:05 Відповісти
і ви думаєте він ніде не винирне в черговому кабінеті ?
12.05.2025 21:09 Відповісти
Завтра напевно вже буде на полігоні
12.05.2025 21:13 Відповісти
І куди тепер? На передову? Чи хай трактористи країну боронять?
12.05.2025 21:31 Відповісти
А навіщо взагалі КМВА, якщо її очільник ткаченко (мамедов) не має жодного стосунку до військової справи? Як можна ставити очільником боягуза, який у критичні дні 2022 року дременув з Києва?
12.05.2025 21:49 Відповісти
Ну, нарешті він спокійно, прийде в ТЦК, щоб оновити особисті дані та пройде медкомісію ??!! Бронювалася, «посада і перелік професій», а не його прізвище!!…
12.05.2025 21:55 Відповісти
Зеленоплісняве покарання-звільнили. І перевели куди? Як Шила,радником?
12.05.2025 23:31 Відповісти
Ця зелена тварюка вже на фронті ?
12.05.2025 23:56 Відповісти
Звільнили і скоро назначуть на вищу посаду. Країна можливостей.
13.05.2025 07:32 Відповісти
 
 