Россия потеряла более 100 тысяч тонн боеприпасов из-за небрежного хранения, - британская разведка
Разведка Великобритании сообщила, что взрыв на арсенале 51-го управления ракетно-артиллерийского вооружения вблизи города Киржач во Владимирской области России 22 апреля вызвал масштабную потерю боеприпасов - около 105 тысяч тонн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на разведку Британии.
Согласно анализу, склад содержал значительные запасы баллистических, авиационных, зенитных ракет, артиллерийских снарядов и стрелкового оружия, которые должны были быть направлены на войну против Украины. Взрыв повредил более квадратного километра территории склада, что фактически вывело из строя один из ключевых логистических узлов ВС РФ.
Британские аналитики считают, что происшествие произошло из-за хронического несоблюдения норм безопасности со стороны российских военных, и это является очередным проявлением неспособности РФ безопасно обращаться со своим вооружением. Минобороны России заявило, что причиной инцидента был пожар, однако британская разведка указывает на более глубокие системные причины.
Это может быть самая большая самостоятельная потеря боеприпасов Россией с начала полномасштабного вторжения.
1 снаряд стандартний важить 46 кг.
100'000'000 кг / 46 кг = 2'173'000 снарядів.
Багато це чи мало? Питаємо гугл: "скільки снарядів 152мм виготовляє засрашка на рік". Віподвідь: 250'000 штук на рік. Отже, кацапи, покривши в невідопвідному місці, позбулися, легко і приємно для нас, ВОСЬМИРІЧНОГО обсягу виробництва однієї з номенклатур.
Тож відповідь на ваше питання: ~3000 діб роботи ВПК по виробництву снарядів 152мм.
Багато це чи мало і як співвідноситься з "загальною роботою ВПК" - рахуйте самі. Ви ж, сподіваюсь, в школі навчались?
В начале 2022 года Россия производила около 250 тысяч 152мм артиллерийских снарядов в год. Однако уже к началу 2023 года это число возросло до 1 миллиона, а к 2024 году достигло 1.325 миллионов снарядов.
Тож якщо комусь здається (або хоче створити видимість, як ти, провокаторський вишкребок дениска), що це була "крапля в морі, на пару днів роботи ВПК" - той просто дебіл.
Схоже, там ще ракети були, а це набагато важче відновити, ніж снаряди.
Отже це не "4 місяці роботи", а "8 років роботи". Але ти і далі продовжуй вигадувати марення і займатися провокаторством. Виглядаєш душе смішним, сподіваючись, що, як і в твоїй засрашці, тут ніхто арифметику не вчив.
Хто має хоч якесь відношення до армії , той знає що - склади *********** самі по собі ( через якесь куріння не там де треба , через скло на сонці 🤣і інші нісенітниці ) не вибухають ! НІКОЛИ !!
Те що там мелють " прапорщики Шматки " і різні дегенерали , то все маячня для суспільства ,, вигадана армійцями щоб виправдати свою халатність і неспроможність захиститись від диверсій .
Або ж ще бувають навмисні підриви складів зі зброєю , щоб знищити сліди розкрадань .