Россия потеряла более 100 тысяч тонн боеприпасов из-за небрежного хранения, - британская разведка

Разведка Великобритании сообщила, что взрыв на арсенале 51-го управления ракетно-артиллерийского вооружения вблизи города Киржач во Владимирской области России 22 апреля вызвал масштабную потерю боеприпасов - около 105 тысяч тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на разведку Британии.

Согласно анализу, склад содержал значительные запасы баллистических, авиационных, зенитных ракет, артиллерийских снарядов и стрелкового оружия, которые должны были быть направлены на войну против Украины. Взрыв повредил более квадратного километра территории склада, что фактически вывело из строя один из ключевых логистических узлов ВС РФ.





Британские аналитики считают, что происшествие произошло из-за хронического несоблюдения норм безопасности со стороны российских военных, и это является очередным проявлением неспособности РФ безопасно обращаться со своим вооружением. Минобороны России заявило, что причиной инцидента был пожар, однако британская разведка указывает на более глубокие системные причины.

Это может быть самая большая самостоятельная потеря боеприпасов Россией с начала полномасштабного вторжения.

