За неделю враг потерял 9080 человек и 1921 единицу техники.. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 9080 российских захватчиков и 1921 единицу вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 4 по 11 мая 2025 года потери противника составляют около 9080 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 34 танка;
- 43 боевые бронированные машины;
- 343 артиллерийские системы;
- 5 РСЗО;
- 4 установки ППО;
- 806 единиц автотехники;
- 8 единиц спецтехники.
Также, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 677 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
