За неделю враг потерял 9080 человек и 1921 единицу техники.. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

В течение недели украинские защитники уничтожили около 9080 российских захватчиков и 1921 единицу вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 4 по 11 мая 2025 года потери противника составляют около 9080 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 34 танка;
  • 43 боевые бронированные машины;
  • 343 артиллерийские системы;
  • 5 РСЗО;
  • 4 установки ППО;
  • 806 единиц автотехники;
  • 8 единиц спецтехники.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 965 890 человек (+1310 за сутки), 10 792 танка, 27 670 артсистем, 22 446 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ за неделю

Также, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 677 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.

армия РФ (20316) ликвидация (3965) уничтожение (7674)
