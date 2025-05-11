За неделю враг потерял 9080 человек и 1921 единицу техники.. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 9080 российских захватчиков и 1921 единицу вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 4 по 11 мая 2025 года потери противника составляют около 9080 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

34 танка;

43 боевые бронированные машины;

343 артиллерийские системы;

5 РСЗО;

4 установки ППО;

806 единиц автотехники;

8 единиц спецтехники.

Также, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 677 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.