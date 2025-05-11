За тиждень ворог втратив 9080 осіб та 1921 одиницю техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 9080 російських загарбників та 1921 одиницю озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 4 по 11 травня 2025 року втрати противника становлять близько 9080 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

34 танки;

43 бойові броньовані машини;

343 артилерійські системи;

5 РСЗВ;

4 установки ППО;

806 одиниць автотехніки;

8 одиниць спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 965 890 осіб (+1310 за добу), 10 792 танки, 27 670 артсистем, 22 446 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Також, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 677 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.