За тиждень ворог втратив 9080 осіб та 1921 одиницю техніки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 9080 російських загарбників та 1921 одиницю озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 4 по 11 травня 2025 року втрати противника становлять близько 9080 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 34 танки;
- 43 бойові броньовані машини;
- 343 артилерійські системи;
- 5 РСЗВ;
- 4 установки ППО;
- 806 одиниць автотехніки;
- 8 одиниць спецтехніки.
Також, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 677 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
