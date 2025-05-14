Росія втратила понад 100 тисяч тонн боєприпасів через недбале зберігання, - британська розвідка
Розвідка Великої Британії повідомила, що вибух на арсеналі 51-го управління ракетно-артилерійського озброєння поблизу міста Кіржач у Володимирській області Росії 22 квітня спричинив масштабну втрату боєприпасів - приблизно 105 тисяч тонн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розвідку Британії.
Згідно з аналізом, склад містив значні запаси балістичних, авіаційних, зенітних ракет, артилерійських снарядів та стрілецької зброї, які мали бути направлені на війну проти України. Вибух пошкодив понад квадратний кілометр території складу, що фактично вивело з ладу один із ключових логістичних вузлів ЗС РФ.
Британські аналітики вважають, що подія сталася через хронічне недотримання норм безпеки з боку російських військових, і це є черговим проявом неспроможності РФ безпечно поводитися зі своїм озброєнням. Міноборони Росії заявило, що причиною інциденту була пожежа, однак британська розвідка вказує на глибші системні причини.
Це може бути найбільша самостійна втрата боєприпасів Росією з початку повномасштабного вторгнення.
1 снаряд стандартний важить 46 кг.
100'000'000 кг / 46 кг = 2'173'000 снарядів.
Багато це чи мало? Питаємо гугл: "скільки снарядів 152мм виготовляє засрашка на рік". Віподвідь: 250'000 штук на рік. Отже, кацапи, покривши в невідопвідному місці, позбулися, легко і приємно для нас, ВОСЬМИРІЧНОГО обсягу виробництва однієї з номенклатур.
Тож відповідь на ваше питання: ~3000 діб роботи ВПК по виробництву снарядів 152мм.
Багато це чи мало і як співвідноситься з "загальною роботою ВПК" - рахуйте самі. Ви ж, сподіваюсь, в школі навчались?
В начале 2022 года Россия производила около 250 тысяч 152мм артиллерийских снарядов в год. Однако уже к началу 2023 года это число возросло до 1 миллиона, а к 2024 году достигло 1.325 миллионов снарядов.
Тож якщо комусь здається (або хоче створити видимість, як ти, провокаторський вишкребок дениска), що це була "крапля в морі, на пару днів роботи ВПК" - той просто дебіл.
Схоже, там ще ракети були, а це набагато важче відновити, ніж снаряди.
Отже це не "4 місяці роботи", а "8 років роботи". Але ти і далі продовжуй вигадувати марення і займатися провокаторством. Виглядаєш душе смішним, сподіваючись, що, як і в твоїй засрашці, тут ніхто арифметику не вчив.
Хто має хоч якесь відношення до армії , той знає що - склади *********** самі по собі ( через якесь куріння не там де треба , через скло на сонці 🤣і інші нісенітниці ) не вибухають ! НІКОЛИ !!
Те що там мелють " прапорщики Шматки " і різні дегенерали , то все маячня для суспільства ,, вигадана армійцями щоб виправдати свою халатність і неспроможність захиститись від диверсій .
Або ж ще бувають навмисні підриви складів зі зброєю , щоб знищити сліди розкрадань .