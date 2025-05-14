УКР
Росія втратила понад 100 тисяч тонн боєприпасів через недбале зберігання, - британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що вибух на арсеналі 51-го управління ракетно-артилерійського озброєння поблизу міста Кіржач у Володимирській області Росії 22 квітня спричинив масштабну втрату боєприпасів - приблизно 105 тисяч тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розвідку Британії. 

РФ втратила 100 тис. тонн боєприпасів через недбалість

Згідно з аналізом, склад містив значні запаси балістичних, авіаційних, зенітних ракет, артилерійських снарядів та стрілецької зброї, які мали бути направлені на війну проти України. Вибух пошкодив понад квадратний кілометр території складу, що фактично вивело з ладу один із ключових логістичних вузлів ЗС РФ.

РФ втратила 100 тис. тонн боєприпасів через недбалість
РФ втратила 100 тис. тонн боєприпасів через недбалість

Британські аналітики вважають, що подія сталася через хронічне недотримання норм безпеки з боку російських військових, і це є черговим проявом неспроможності РФ безпечно поводитися зі своїм озброєнням. Міноборони Росії заявило, що причиною інциденту була пожежа, однак британська розвідка вказує на глибші системні причини.

Це може бути найбільша самостійна втрата боєприпасів Росією з початку повномасштабного вторгнення.

+3
Можливо і так. Звичайно, це добре. Але мусимо здійснити аналогію. У нас з 1991 року не краще здійснюється зберігання БК. І що найнеприєимніше, відповідальність конкретно ніхто і не поніс.
показати весь коментар
14.05.2025 13:37 Відповісти
+3
Ну , судячи з фото ДО вибухів - зберігання було якраз дбайливим . Бо відкритих майданчиків зберігання бк на тих фото - не видно .
Хто має хоч якесь відношення до армії , той знає що - склади *********** самі по собі ( через якесь куріння не там де треба , через скло на сонці 🤣і інші нісенітниці ) не вибухають ! НІКОЛИ !!
Те що там мелють " прапорщики Шматки " і різні дегенерали , то все маячня для суспільства ,, вигадана армійцями щоб виправдати свою халатність і неспроможність захиститись від диверсій .
Або ж ще бувають навмисні підриви складів зі зброєю , щоб знищити сліди розкрадань .
показати весь коментар
14.05.2025 14:27 Відповісти
+2
100 тисяч тон - це скільки днів роботи їх ВПК?
показати весь коментар
14.05.2025 13:35 Відповісти
100 тисяч тон - це скільки днів роботи їх ВПК?
показати весь коментар
14.05.2025 13:35 Відповісти
Так все ж різне по вазі. Ну давай в вазі 152мм снарядів рахувати.
1 снаряд стандартний важить 46 кг.
100'000'000 кг / 46 кг = 2'173'000 снарядів.

Багато це чи мало? Питаємо гугл: "скільки снарядів 152мм виготовляє засрашка на рік". Віподвідь: 250'000 штук на рік. Отже, кацапи, покривши в невідопвідному місці, позбулися, легко і приємно для нас, ВОСЬМИРІЧНОГО обсягу виробництва однієї з номенклатур.

Тож відповідь на ваше питання: ~3000 діб роботи ВПК по виробництву снарядів 152мм.

Багато це чи мало і як співвідноситься з "загальною роботою ВПК" - рахуйте самі. Ви ж, сподіваюсь, в школі навчались?
показати весь коментар
15.05.2025 09:42 Відповісти
На запит "объемы производства 152 мм снарядов в россии"
В начале 2022 года Россия производила около 250 тысяч 152мм артиллерийских снарядов в год. Однако уже к началу 2023 года это число возросло до 1 миллиона, а к 2024 году достигло 1.325 миллионов снарядов.
показати весь коментар
15.05.2025 09:45 Відповісти
Так, стараються. Але мова все ще про "роки виробництва були знищені одним недопалком".

Тож якщо комусь здається (або хоче створити видимість, як ти, провокаторський вишкребок дениска), що це була "крапля в морі, на пару днів роботи ВПК" - той просто дебіл.
показати весь коментар
15.05.2025 09:52 Відповісти
Дивлячись, що саме там вибухнуло.
Схоже, там ще ракети були, а це набагато важче відновити, ніж снаряди.
показати весь коментар
15.05.2025 09:53 Відповісти
Можливо і так. Звичайно, це добре. Але мусимо здійснити аналогію. У нас з 1991 року не краще здійснюється зберігання БК. І що найнеприєимніше, відповідальність конкретно ніхто і не поніс.
показати весь коментар
14.05.2025 13:37 Відповісти
Надо им беспилотниками сигареты подгонять, пущай курять на здоровье...
показати весь коментар
14.05.2025 13:37 Відповісти
і бухло
показати весь коментар
14.05.2025 15:02 Відповісти
крапля в морі..
показати весь коментар
14.05.2025 13:42 Відповісти
два миллиона снарядов 151 калибра
показати весь коментар
14.05.2025 14:08 Відповісти
я ж кажу крапля, вони багато років працювали на склади крім того, що тих місць зберіганя .уєва туча..Ось якщо щотижня буде така бавона тоді інша справа.
показати весь коментар
14.05.2025 14:18 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/zsu_udarami_po_rf_za_2_tizhni_dosjagli_bilshogo_nizh_sanktsiji_za_2_roki_intensivnist_artobstriliv_skorocheno_v_15_razi-16978.html Удари України по арсеналах ГРАУ та складах *********** РФ призвели до значного скорочення кількості снарядів у російській армії, тож за такої тенденції вони зрівняються з нашими
показати весь коментар
14.05.2025 20:18 Відповісти
"за такої тенденції" а це означає якщо події будуть надалі розвиватися таким чином, тому щось казати певно неварто. Подивимося, звісно хотілося б що там відчули снарядний "голод" але для цього потрібно, що б їх виробництво зупинилося, хоча б на якийсь час.
показати весь коментар
14.05.2025 20:51 Відповісти
Читай статтю, обстрiли зменшились.
показати весь коментар
14.05.2025 21:25 Відповісти
4 місяці роботи, якщо вірити статті,що вчора була
показати весь коментар
14.05.2025 15:03 Відповісти
І ти вір
показати весь коментар
14.05.2025 15:18 Відповісти
вірити не вірити, це другорядне, але бидлота та не закінчується і обстріли не зменшуються, чи самі роблять, чи в Корії і Ірані купують, але вони у них є, поки.
показати весь коментар
14.05.2025 17:22 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/zsu_udarami_po_rf_za_2_tizhni_dosjagli_bilshogo_nizh_sanktsiji_za_2_roki_intensivnist_artobstriliv_skorocheno_v_15_razi-16978.html Удари України по арсеналах ГРАУ та складах *********** РФ призвели до значного скорочення кількості снарядів у російській армії, тож за такої тенденції вони зрівняються з нашими
показати весь коментар
14.05.2025 20:15 Відповісти
а наше виробництво коли з їхнім зрівняється?
показати весь коментар
14.05.2025 20:29 Відповісти
Коли ми колонiзуємо Кацапстан
показати весь коментар
14.05.2025 21:26 Відповісти
він підлягає знищенню
показати весь коментар
15.05.2025 07:31 Відповісти
яким чином?
показати весь коментар
15.05.2025 07:43 Відповісти
розстріли, напалм і вибухівка.
показати весь коментар
15.05.2025 11:13 Відповісти
А нарід глубинний куди?
показати весь коментар
15.05.2025 11:15 Відповісти
глубінний народ на ісконні болотні території або під землю
показати весь коментар
15.05.2025 11:33 Відповісти
як під землю?
показати весь коментар
15.05.2025 12:02 Відповісти
ну так, як вони жили колись в землянки, а як маєш бажання, то і засипати їх там.
показати весь коментар
15.05.2025 13:23 Відповісти
ти шо, нацист?
показати весь коментар
15.05.2025 16:19 Відповісти
ні, просто болотні по іншому не розуміють.
показати весь коментар
15.05.2025 16:35 Відповісти
а шо вони повинні розуміти?
показати весь коментар
15.05.2025 16:48 Відповісти
нічого, тільки те, щоне повинні з нір своїх видазити.
показати весь коментар
15.05.2025 18:36 Відповісти
Яких нір? Вони в домах живуть
показати весь коментар
15.05.2025 19:59 Відповісти
а мають жити в норах, в землі
показати весь коментар
15.05.2025 22:05 Відповісти
а хіба нема хароших руських?
показати весь коментар
15.05.2025 22:14 Відповісти
звичайно є, ті що в пакетах чорних, в ящиках, мішках або просто десь прикопані.
показати весь коментар
15.05.2025 22:21 Відповісти
А ті що на нулі з нашого боку?
показати весь коментар
15.05.2025 22:41 Відповісти
сміфний ти
показати весь коментар
16.05.2025 00:36 Відповісти
Так це хароші руські?
показати весь коментар
16.05.2025 05:58 Відповісти
я вже сказав, які рузге хороші, що не зрозуміло.
показати весь коментар
16.05.2025 15:33 Відповісти
зрозуміло, що це відповідь нациста.
показати весь коментар
16.05.2025 15:37 Відповісти
а тобі зрозуміло, що мені посрати, на те, що тобі зрозуміло?
показати весь коментар
16.05.2025 16:19 Відповісти
ти можеш срати чи не срати - але в будь якому випадку залишишся нацистом .
показати весь коментар
16.05.2025 16:23 Відповісти
так я буду срати тобі на голову, щоб у тебе в голові хоч щось з'явилось
показати весь коментар
16.05.2025 16:29 Відповісти
щоб ти не гавкнув, це не відкидає того що ти нацист
показати весь коментар
16.05.2025 19:14 Відповісти
щоб ти не писало, це не відкидає того, що ти малахольне чмо, прогавкали твої два батька.
показати весь коментар
16.05.2025 23:26 Відповісти
ти ж малахольнєє на три порядки
показати весь коментар
16.05.2025 23:30 Відповісти
твої два батька кажуть, що тільки ти.
показати весь коментар
16.05.2025 23:52 Відповісти
Не кажуть
показати весь коментар
16.05.2025 23:53 Відповісти
я сам чув
показати весь коментар
17.05.2025 07:38 Відповісти
де і коли?
показати весь коментар
17.05.2025 10:56 Відповісти
вчора
показати весь коментар
17.05.2025 17:58 Відповісти
Брешеш. Батьків вже давно нема.
показати весь коментар
17.05.2025 18:00 Відповісти
то твої два батька були
показати весь коментар
17.05.2025 18:03 Відповісти
твої, ти їх не впізнав, бо в тебе альцгеймер.
показати весь коментар
17.05.2025 18:09 Відповісти
я не проти, я тільки за, навіть щоб у них їх взагалі не було
показати весь коментар
14.05.2025 20:30 Відповісти
засрашка в рік виробляє лише 250'000 снарядів 152мм. 100'000 тонн - це 2'173'000 снарядів.

Отже це не "4 місяці роботи", а "8 років роботи". Але ти і далі продовжуй вигадувати марення і займатися провокаторством. Виглядаєш душе смішним, сподіваючись, що, як і в твоїй засрашці, тут ніхто арифметику не вчив.
показати весь коментар
15.05.2025 09:47 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 13:58 Відповісти
Ну , судячи з фото ДО вибухів - зберігання було якраз дбайливим . Бо відкритих майданчиків зберігання бк на тих фото - не видно .
Хто має хоч якесь відношення до армії , той знає що - склади *********** самі по собі ( через якесь куріння не там де треба , через скло на сонці 🤣і інші нісенітниці ) не вибухають ! НІКОЛИ !!
Те що там мелють " прапорщики Шматки " і різні дегенерали , то все маячня для суспільства ,, вигадана армійцями щоб виправдати свою халатність і неспроможність захиститись від диверсій .
Або ж ще бувають навмисні підриви складів зі зброєю , щоб знищити сліди розкрадань .
показати весь коментар
14.05.2025 14:27 Відповісти
 
 