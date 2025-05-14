Росія втратила понад 100 тисяч тонн боєприпасів через недбале зберігання, - британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що вибух на арсеналі 51-го управління ракетно-артилерійського озброєння поблизу міста Кіржач у Володимирській області Росії 22 квітня спричинив масштабну втрату боєприпасів - приблизно 105 тисяч тонн.

Згідно з аналізом, склад містив значні запаси балістичних, авіаційних, зенітних ракет, артилерійських снарядів та стрілецької зброї, які мали бути направлені на війну проти України. Вибух пошкодив понад квадратний кілометр території складу, що фактично вивело з ладу один із ключових логістичних вузлів ЗС РФ.





Британські аналітики вважають, що подія сталася через хронічне недотримання норм безпеки з боку російських військових, і це є черговим проявом неспроможності РФ безпечно поводитися зі своїм озброєнням. Міноборони Росії заявило, що причиною інциденту була пожежа, однак британська розвідка вказує на глибші системні причини.

Це може бути найбільша самостійна втрата боєприпасів Росією з початку повномасштабного вторгнення.

