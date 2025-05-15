РУС
С вечера враг атаковал Синельниковский район из РСЗО и беспилотниками. Вечером и утром бил по Никопольскому району. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 14 мая под вражеским огнем оказались Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сергей Лысак.

Вечером из РСЗО российская армия обстреляла Межевскую громаду Синельниковского района. Ночью попала по ней беспилотником.

Частично разрушен дом культуры. Пожар, который там возник, спасатели потушили.

Повреждены с десяток частных домов, магазины, авто.

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

БпЛА и артиллерию агрессор бил по Никопольщине. Атаковал вечером и утром. Терроризировал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Побиты многоэтажка и детсад.

Последствия вражеских ударов по Днепропетровской области

Дуже шкода мені тих людей, що опинилися біля лінії фронту. Залишити все, що нажили своєю працею і на старості років кудись їхати? Бо майже всі молоді давно виїхали до ЄС і налагодили там своє життя з нуля, будучи ображеними і приниженими, бо не всі бажали їх там бачити. А в центральній частині, в західній частині, внутрішні переселенці, підняли ціни на житло та інше, бо кожен кудись біжить і не має спокою в душі. Чому так близько підійшов ворог на вистріл РСЗВ? Не бажає на це питання відповісти чотирижди ухилянт, той, що розмінував Чонгар і запустив сюди орду, той що для наріду ще і герой - бо Невтік? Якби він не чіпав ті міни біля Чонгару, акваторії Азовського моря і не відводив наші війська, то ворог там би і стояв, бо підірвані мости не дали б можливості по морю рухатися танкам. А тими ракетами, які ми мали виробляти, а він їх знищив не фінансуванням, ми могли лупити ворога, який мав би скупчення в одному місті після підірваних мостів. Але цього не сталося і повернути назад колесо подій і історії не вийде.
