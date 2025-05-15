С вечера враг атаковал Синельниковский район из РСЗО и беспилотниками. Вечером и утром бил по Никопольскому району. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 14 мая под вражеским огнем оказались Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сергей Лысак.
Вечером из РСЗО российская армия обстреляла Межевскую громаду Синельниковского района. Ночью попала по ней беспилотником.
Частично разрушен дом культуры. Пожар, который там возник, спасатели потушили.
Повреждены с десяток частных домов, магазины, авто.
БпЛА и артиллерию агрессор бил по Никопольщине. Атаковал вечером и утром. Терроризировал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Побиты многоэтажка и детсад.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділля16
показать весь комментарий15.05.2025 07:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль