З вечора ворог атакував Синельниківський район з РСЗВ та безпілотниками. Ввечері та вранці бив по Нікопольщині. ФОТОрепортаж
Ввечері 14 травня під ворожим вогнем опинилися Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сергій Лисак.
Ввечері з РСЗВ російська армія обстріляла Межівську громаду Синельниківського району. Вночі поцілила по ній безпілотником.
Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили.
Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто.
БпЛА та артилерію агресор бив по Нікопольщині. Атакував ввечері та вранці. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок.
