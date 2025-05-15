УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11364 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
504 1

З вечора ворог атакував Синельниківський район з РСЗВ та безпілотниками. Ввечері та вранці бив по Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Ввечері 14 травня під ворожим вогнем опинилися  Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сергій Лисак.

Ввечері з РСЗВ російська армія обстріляла Межівську громаду Синельниківського району. Вночі поцілила по ній безпілотником.

Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили.

Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто.

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

БпЛА та артилерію агресор бив по Нікопольщині. Атакував ввечері та вранці. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок.

Наслідки ворожих ударів по Дніпропетровщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30409) Дніпропетровська область (4154) Нікопольський район (394) Синельниківський район (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже шкода мені тих людей, що опинилися біля лінії фронту. Залишити все, що нажили своєю працею і на старості років кудись їхати? Бо майже всі молоді давно виїхали до ЄС і налагодили там своє життя з нуля, будучи ображеними і приниженими, бо не всі бажали їх там бачити. А в центральній частині, в західній частині, внутрішні переселенці, підняли ціни на житло та інше, бо кожен кудись біжить і не має спокою в душі. Чому так близько підійшов ворог на вистріл РСЗВ? Не бажає на це питання відповісти чотирижди ухилянт, той, що розмінував Чонгар і запустив сюди орду, той що для наріду ще і герой - бо Невтік? Якби він не чіпав ті міни біля Чонгару, акваторії Азовського моря і не відводив наші війська, то ворог там би і стояв, бо підірвані мости не дали б можливості по морю рухатися танкам. А тими ракетами, які ми мали виробляти, а він їх знищив не фінансуванням, ми могли лупити ворога, який мав би скупчення в одному місті після підірваних мостів. Але цього не сталося і повернути назад колесо подій і історії не вийде.
показати весь коментар
15.05.2025 07:57 Відповісти
 
 