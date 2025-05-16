Ночью и утром враг терроризировал Никопольский район: повреждены детский сад, школа, церковь. ФОТОрепортаж

С вечера 15 мая под вражеским огнем оказались Никополь и Марганецкая громада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Ночью и утром враг применял FPV-дроны, и больше всего - РСЗО "Град".

Только по Никополю российская армия выпустила полсотни снарядов. В городе повреждены предприятия, детский сад, школа, церковь. Изуродованы 2 частных дома и 5 авто.

По уточненной информации вчера вечером враг атаковал Маломихайловскую громаду Синельниковского района КАБами.

Погибла 64-летняя женщина. Повреждены 5 частных домов.

