Россияне нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам: погибла женщина, повреждены дома и промышленное предприятие

В течение дня 15 мая российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Ударили по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.



Вследствие вражеских атак повреждения есть на территории промышленного предприятия. Повреждены также два частных дома. Обошлось без погибших и пострадавших.

Под вечер агрессор ударил по Синельниковскому району. Вследствие российского удара погибла женщина.

Кроме того, повреждены частные дома. Детали выясняются.

