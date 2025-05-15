Россияне нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам: погибла женщина, повреждены дома и промышленное предприятие
В течение дня 15 мая российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Ударили по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.
Вследствие вражеских атак повреждения есть на территории промышленного предприятия. Повреждены также два частных дома. Обошлось без погибших и пострадавших.
Под вечер агрессор ударил по Синельниковскому району. Вследствие российского удара погибла женщина.
Кроме того, повреждены частные дома. Детали выясняются.
