Россияне нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам: погибла женщина, повреждены дома и промышленное предприятие

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 15 мая российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Ударили по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

Вследствие вражеских атак повреждения есть на территории промышленного предприятия. Повреждены также два частных дома. Обошлось без погибших и пострадавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С вечера враг атаковал Синельниковский район с РСЗО и беспилотниками. Вечером и утром бил по Никопольщине. ФОТОрепортаж

Под вечер агрессор ударил по Синельниковскому району. Вследствие российского удара погибла женщина.

Кроме того, повреждены частные дома. Детали выясняются.

Также читайте: Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровщиной, - Силы обороны

