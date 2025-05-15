УКР
Росіяни вдарили по Нікопольщині й Синельниківщині: загинула жінка, пошкоджено будинки та промислове підприємство

Протягом дня 15 травня російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та артилерією. Поцілили по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

Унаслідок ворожих атак пошкодження є на території промислового підприємства. Понівечено також два приватні будинки. Минулося без загиблих і постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З вечора ворог атакував Синельниківський район з РСЗВ та безпілотниками. Ввечері та вранці бив по Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Надвечір агресор вдарив по Синельниківщині. Унаслідок російського удару загинула жінка.

Крім того, побиті приватні оселі. Деталі з'ясовуються.

Також читайте: Росіяни намагаються прорвати адмінкордон із Дніпропетровщиною, - Сили оборони

