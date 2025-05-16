Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину: пошкоджено дитячий садок, школу, церкву. ФОТОрепортаж

З вечора 15 травня під ворожим вогнем опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Вночі та вранці ворог застосовував FPV-дрони, та найбільше – РСЗВ "Град".

Тільки по Нікополю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені 2 приватні будинки і 5 авто.

За уточненою інформацією вчора ввечері ворог атакував Маломихайлівську громаду Синельниківського району КАБами.

Загинула 64-річна жінка. Пошкоджені 5 приватних будинків.

