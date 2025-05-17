Сутки на Харьковщине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, есть погибшая и раненые. ФОТО

За минувшие сутки, 16 мая, вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области. Россияне били неуправляемыми авиационными ракетами, КАБами, атаковали беспилотниками различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов в Купянске погибла 55-летняя женщина и получили ранения мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет; в с. Кутьковка Двуречанской громады пострадали 39-летний и 59-летний мужчины и 62-летняя женщина.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

12 неуправляемых авиационных ракет;

4 КАБ;

3 БПЛА (тип уточняется);

1 БПЛА "Ланцет";

7 БПЛА "Герань-2";

1 БПЛА "Молния";

2 FPV-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 2 админздания, помещение коммунального предприятия, служебный автомобиль, 8 частных домов, газо- и электросети, магазин;

в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, гараж, хозяйственные постройки;

в Чугуевском районе повреждены забор и спецавтомобиль.

По данным ГСЧС Украины, за сутки на Харьковщине зафиксировано 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Изюмском и Купянском районах области.

В селе Подлиман Боровской громады вражеская управляемая бомба попала в частный дом, в результате чего загорелись его конструктивные элементы на площади 55 м кв. Разрушен также соседний частный дом, повреждены остекление и кровля еще одного, а также гаража и хозяйственной постройки. Пострадавших нет.

В селе Катериновка Великобурлукской громады вражеский обстрел БпЛА вызвал возгорание сухого камыша и травы на открытой местности на площади 1,5 га.

Купянск был обстрелян из реактивной артиллерии, в результате чего произошел пожар в частном доме на площади 20 м кв.

Также обстрел из РСЗО стал причиной пожара в лесном массиве Боровского лесничества вблизи села Новоплатоновка Боровской громады. Там возникло сразу несколько очагов возгорания общей площадью 3,4 га. Спасателям приходилось работать в условиях угрозы повторных обстрелов.

Уже ночью на 17 мая вражеский ударный БпЛА попал в административное здание в селе Семеновка Шевченковской громады, вызвав пожар конструктивных элементов на площади 2 м кв. Также было повреждено здание бывшего сельхозпредприятия, которое загорелось на площади 400 м кв.

