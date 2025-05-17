Доба на Харківщині: ворог обстріляв 10 населених пунктів, є загибла та поранені. ФОТО

Протягом минулої доби, 16 травня, ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Росіяни били некерованими авіаційними ракетами, КАБами, атакували безпілотниками різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років; у с. Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

12 некерованих авіаційних ракет;

4 КАБ;

3 БпЛА (тип уточнюється);

1 БПЛА "Ланцет";

7 БпЛА "Герань-2";

1 БпЛА "Молнія";

2 FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, 8 приватних будинків, газо- та електромережі, магазин;

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, господарчі споруди;

у Чугуївському районі пошкоджено паркан і спецавтомобіль.

За даними ДСНС України, за добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області.

У селі Підлиман Борівської громади ворожа керована бомба влучила у приватну оселю, внаслідок чого загорілись її конструктивні елементи на площі 55 м кв. Зруйновано також сусідній приватний будинок, пошкоджено скління та покрівлю ще одного, а також гаражу та господарчої споруди. Постраждалих немає.

В селі Катеринівка Великобурлуцької громади ворожий обстріл БпЛА спричинив загоряння сухого очерету та трави на відкритій місцевості на площі 1,5 га.

Куп’янськ був обстріляний з реактивної артилерії, внаслідок чого сталась пожежа у приватному будинку на площі 20 м кв.

Також обстріл з РСЗВ став причиною пожежі у лісовому масиві Борівського лісництва поблизу села Новоплатонівка Борівської громади. Там виникло відразу декілька осередків загоряння загальною площею 3,4 га. Рятувальникам доводилось працювати в умовах загрози повторних обстрілів.

Вже вночі проти 17 травня ворожий ударний БпЛА влучив в адміністративну будівлю в селі Семенівка Шевченківської громади, спричинивши пожежу конструктивних елементів на площі 2 м кв. Також була пошкоджена будівля колишнього сільгосппідприємства, яка зайнялась на площі 400 м кв.

